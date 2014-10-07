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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۶

بازداشت جوان 19 ساله آمریکایی به اتهام کمک به داعش

بازداشت جوان 19 ساله آمریکایی به اتهام کمک به داعش

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای از بازداشت یک جوان 19 ساله آمریکایی به اتهام کمک به گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا "اف.بی.آی" اعلام کرد که یک جوان آمریکایی که قصد داشته است از طریق ترکیه به گروه تروریستی داعش بپیوندد را بازداشت کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: "محمد حمزه خان" جوان 19 ساله آمریکایی در فرودگاه "اوهیر" در شیکاگو زمانی که قصد داشت این منطقه را به مقصد وین و سپس استانبول ترک کند بازداشت شد.

تلاش برای کمک به گروه تروریستی داعش از جمله اتهامات این جوان 19 ساله است و این اتهامات پس از آن صادر شد که در منزل وی اسنادی کشف و ضبط شد که حمایت وی از داعش را ثابت می کرد.

کد مطلب 2384537

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