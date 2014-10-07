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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۵:۴۶

سهم ناچیز دیگر اعضای ائتلاف؛

90 درصد حملات علیه داعش توسط جنگنده‎های آمریکایی انجام می‌شود

مقامات واشنگتن از انجام 90 درصد از ماموریتهای حمله به مواضع داعش در خاک سوریه و عراق توسط جنگنده‌های آمریکایی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات ارتش آمریکا اعلام کردند: تنها 10 درصد از حملات هوایی علیه داعش توسط جنگنده‌های کشورهای اروپایی و عربی عضو ائتلاف علیه این گروه تروریستی انجام می شود.

بنابراین گزارش، جنگنده‌های آمریکایی ماموریت انجام 90 درصد از حملات علیه داعش را برعهده دارند که سهم بالایی از این حملات را شامل می‎شود.

بر این اساس از هشتم آگوست گذشته تاکنون جنگنده های آمریکایی یک هزار و 768 پرواز برای حمله به مواضع داعش در سوریه و عراق داشته اند در حالی که بقیه اعضای ائتلاف طی همین مدت تنها 195 بار بر فراز این دو کشور به پرواز درآمده اند.

کد مطلب 2384437

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