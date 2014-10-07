برگزاری پنجمین جشنواره گردشگري سفر به زيستگاه زاغ بور در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري شهرستان شاهرود ضمن اشاره به برگزاری جشنواره گردشگري سفر به زيستگاه زاغ بور اظهار داشت: اين جشنواره برای پنجمین سال پیاپی، هفدهم و هجدهم مهر ماه امسال در منطقه نمونه گردشگري زيستکره توران بخش بيارجمند شاهرود برگزار ميشود.
وي هدف از برگزاري اين جشنواره را آشنايي گردشگران با قابليتهاي گردشگري طبيعي از جمله "پرنده نگري" در بخش بیارجمند عنوان كرد و گفت: شهرستان شاهرود از ظرفيت بالايي در زمينه برگزاري تورهاي پرنده نگري برخوردار است.
رئیس اداره ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري شهرستان شاهرود گفت: مشاهده زاغ بور و ديگر انواع پرندگان، برپايي کارگاه پرنده شناسي و بازديد از روستاهاي هدف گردشگري قلعه بالا، گیور، دزیان و جاذبههای گردشگری زیستکره توران همراه با رصد آسمان شب کویر از برنامههاي این جشنواره است.
حسنی، حضور گردشگران و بهرهمندي جوامع محلي از مواهب گردشگري را بهترين انگيزه براي حفظ محيط زيست و ميراث طبيعي کشور دانست.
وی با اذعان بر اینکه شركت در اين جشنواره براي عموم آزاد است، گفت: زاغ بور یکی از گونه پرندگان آندمیک(بومي انحصاري) ایران بوده و زیستگاه اصلی آن منطقه خوارتوران واقع در بخش بیارجمند شهرستان شاهرود است.
پنجمین جشنواره گردشگري سفر به زيستگاه زاغ بوربا همکاري اداره ميراث فرهنگي شهرستان شاهرود، بخشداری و شهرداری بیارجمند و اداره پارک ملی توران برگزار ميشود.
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