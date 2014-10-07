5800 پایگاه برای جمع آوری کمکهای جشن عاطفه ها در فارس فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان نیازی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری، ادامه داد: برای جمع آوری کمکهای کمیته امداد 271 پایگاه ثابت متعلق به خود کمیته، 349 پایگاه سیار، چهار هزار و 253 مدرسه، 673 مسجد، 232 خیریه و در مجموع پنج هزار و 800 پایگاه در سطح فارس درگیر کار هستند.

وی همچنین عنوان کرد: در شیراز نیز 15 پایگاه کمیته امداد، 65 مسجد و 850 مدرسه کمک ها را جمع آوری می کنند.

قائم مقام کمیته امداد فارس اعلام کرد: روز چهارشنبه زنگ جشن عاطفه ها در مدرسه الزهرا با حضور استاندار، مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل آموزش و پرورش زده می شود.

نیازی افزود: پنج شنبه در پایگاه های خود کمیته امداد و جمعه نیز در مصلی نماز جمعه جمع آوری کمک های مردم را خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: سازمان صدا و سیما، بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش، خیریه ها، استانداری و فرمانداران همه پای کار هستند تا بتوانیم برنامه بزرگی را در جشن عاطفه ها انجام دهیم.

قائم مقام کمیته امداد فارس با عنوان اینکه در سال گذشته در جشن عاطفه ها به شکل نقدی و جنسی دو میلیارد و 800 میلیون تومان در فارس جمع آوری شده است، گفت: پیش بینی می کنیم که امسال در حدود چهار میلیارد تومان کمک جمع آوری کنیم.

نیازی همچنین از اجرای طرح مدارس مکمل خبر داد و ابراز داشت: در این برنامه مدارسی که دانش آموزان آن از وضع مالی خوبی برخوردار هستند به مدارس کم برخوردارتر در پایین شهر کمک می کنند.

وی بیان کرد: 35 هزار دانش آموز در فارس از وضع مالی فوق العاده ضعیف تا معمولی تحت پوشش کمیته امداد هستند که به محض محقق شدن کمک ها، کمک به آنها اتفاق می افتد.

قائم مقام کمیته امداد فارس اظهار داشت: کمیته امداد پیش از مدارس به دانش آموزان روستاهایی که ضریب هشت به بالا، یعنی جاهایی که از لحاظ مالی خیلی ضعیف، هستند بسته پوشاکی به ارزش 40 هزار تومان اهدا می کند.

نیازی همچنین گفت: 15 هزار نفر از دانش آموزان تحت پوشش کمیته از ایتام هستند که تحت عنوان طرح اکرام ایتام کمک هایی به این عزیزان پرداخت می شود که در سال گذشته 22 میلیارد تومان از طرف خیرین به خانواده های ایتام پرداخت شده است و در شش ماه اول امسال نیز حامیان و خیران 14 میلیارد تومان در این زمینه کمک شده است.

وی با بیان اینکه به بچه های طلاق و یا بچه های بی سرپرست نیز توسط کمیته امداد کمک می شود، گفت: در مجموع 340 هزار نفر و 132 هزار خانوار در فارس تحت پوشش کمیته امداد هستند.

قائم مقام کمیته امداد با عنوان اینکه کمک کمیته امداد به بعضی از افراد همیشگی نیست، گفت: ما باید بتوانیم خانواده های را توانمند کنیم تا طی مدتی که تحت پوشش کمیته هستند بتوانند خودشان را پیدا کنند و باید از نظر فرهنگی بیشتر کار شود چرا که ما بیشتر از فقر مالی فقر فرهنگی داریم.

800 هزار پاکت جشن عاطفه ها در فارس توزیع شده است

معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امداد فارس نیز در این نشست اعلام کرد: 800 هزار پاکت جشن عاطفه ها در بین اصناف، دانش آموزان و مساجد توزیع شده است.

محمد بدری همچنین بیان کرد: کمک هایی که در مدارس جمع آوری می شوند توسط مدیران مدارس بین دانش آموزان نیازمند همان مدرسه توزیع می شود، کمک های مسجاد نیز توسط هیئت امنای مسجد به افراد نیازمند همان محله داده می شود و در پایگاه های کمیته امداد نیز کمکها ابتدا در اختیا حوزه فرهنگی و بعد در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی زنده کردن فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین دانش آموزان را از جمله اهداف جشن عاطفه ها دانست و گفت: برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری ما توزیع کتابچه شکوفه ها را بین بچه های سوم تا ششم ابتدایی داشته ایم.

معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امداد فارس ابراز کرد: پارسال 40 هزار نفر در مسابقه اینترنتی جشن عاطفه ها شرکت کردند که ما امسال نیز این مسابقه را داریم که اسپانسر جوایز آن هر سال بانکها یا شرکتها هستند.

بدری همچنین با بیان اینکه ستادی به نام ستاد احسان و نیکوکاری در کمیته امداد تشکیل شده است، گفت: جلسات این ستاد ماهیانه برگزار می شود و اعضای ثابت آن مدیرکل کمیته امداد، معاونان کمیته امداد و مدیرکل آموزش و پرورش هستند و سازمان بسیج مستضعفین نیز در برنامه های خاص در این ستاد حضور دارد.