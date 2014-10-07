1200 پایگاه جشن عاطفه ها در خراسان شمالی دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسین پور عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها در خراسان شمالی، اظهار داشت: این جشن از شانزدهم مهر ماه به مدت سه روز در استان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: جشن عاطفه ها روز چهارشنبه با محوریت مدارس، پنج شنبه در سطح شهرها و روستاها و روز جمعه نیز با محوریت مساجد و مصلاهای نماز جمعه در سطح استان برگزار خواهد شد.

حسین پور با بیان این که به منظور برگزاری جشن عاطفه ها هزار و 200 پایگاه در سطح مدارس، شهرها و روستاها و مصلاهای استان دایر می شود، گفت: در این استان هفت هزار دانش آموز نیازمند تحت پوشش کمیته امداد وجود داشته و تقریبا به همین تعداد نیز دانش آموزان نیازمند اقشار آسیبل پذیر در استان تحصیل می کنند که از کمک های جشن عاطفه ها بهره مند خواهند شد.

به گفته وی کمک های دانش آموزان در روز نخست این جشن که با محوریت مدارس برگزار می شود؛ با عاملیت مدیران مدارس در اختیار دانش آموزان نیازمند همان مدرسه قرار می گیرد و اگر مدرسه ای دانش آموز نیازمند نداشته باشد؛ با مدیریت آموزش و پرورش این کمک ها در بین دانش آموزان مدارس حاشیه ای شهر توزیع خواهد شد.

این مسئول با یادآوری این که در خراسان شمالی هزار و 600 دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد نیز وجود دارد، افزود: این دانشجویان و طلاب نیز از کمک های جمع آوری شده در جشن عاطفه ها بهره مند می شوند.

حسین پور بیشترین نیازمندی ها برای دانش آموزان در خراسان شمالی را شامل پوشاک و لوازم التحریر اعلام کرد و گفت: بر اساس آمار سال تحصیلی گذشته در این استان بیش از سه هزار نفر از دانش آموزان کفش مناسب برای رفتن به مدرسه نداشته و با دمپایی به مدرسه می رفتند.

وی از مردم و نیکوکاران خواست که در جشن عاطفه ها مشارکت بیشتری داشته باشند چرا که در استان محروم خراسان شمالی شمار دانش آموزانی که نیازمند دست یاری خیران هستند؛ قابل ملاحظه است.

حسین پور با یادآوری این که پارسال در جشن عاطفه ها در استان بیش از 540 میلیون تومان کمک از سوی نیکوکاران اهدا شد، پیش بینی کرد که امسال میزان مشارکت مردم در جشن عاطفه ها در خراسان شمالی به بیش از 600 میلیون تومان افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در استان 900 هزار نفری خراسان شمالی 120 هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد 80 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و 40 هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.