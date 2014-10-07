به گزارش خبرگزاری مهر، «سینمای بیداری» محصول سازمان توسعه سینمایی سوره در بخش فیلم‌های مستند نیمه بلند دهمین دوره جشنواره مستند الجزیره حضور دارد. جشنواره مستند الجزیره یکی از جشنواره‌های مهم فیلم مستند در خاورمیانه است و دهمین دوره آن در تاریخ اول تا چهارم آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود. از تعداد یک هزار و 94 فیلم رسیده به این جشنواره، ۱۶۱ فیلم از ۶۰ کشور در ۴ بخش فیلم‌های مستند کوتاه، نیمه بلند، بلند و افق های نو به نمایش گذاشته می‌شوند.

مستند «سینمای بیداری» که پیش از این در دهمین جشنواره بین المللی فیلم کازان در روسیه به نمایش درآمده و نامزد دریافت جایزه بهترین مستند نیمه بلند شده است، به تأثیرگذاری سینما روی انقلاب‌ها و خیزش مردمی با محوریت انقلاب های عربی اسلامی می پردازد و این موضوع را در گفتگو با سینماگران مطرح جهان عرب همچون نوری بوزید، یسری نصرالله، نبیل المالح، آن ماری جاسر، محمد الزرن، محمد العسلی، مصطفی المسناوی، میخائیل نعیمه وارجاع به تکه هایی از آثاری که بر خیزش مردمی اثر گذار بوده، بررسی کرده است.

منوچهر طیاب مستند «شهر آفتاب» را جلوی دوربین می‌برد

مستند «شهر آفتاب» تازه‌ترین طرح منوچهر طیاب درباره شهر یزد است که در مرحله پژوهش و پیش تولید قرار دارد. منوچهر طیاب درباره طرح تازه فیلم مستندش گفت: «شهر آفتاب» مربوط به شهر یزد است و در آن به تمام وجوه این شهر پرداخته می‌شود. البته پیش از این روی طرح دیگری درباره دریانوردان بندر کنگ هم کار کرده بودم که فعلاً متوقف مانده است.

وی ادامه داد: در فیلم مستند «شهر آفتاب» به تاریخچه، معماری، آیین و سنن رایج در میان مردم شهر یزد می پردازم و در کنار این مستند، کتابی نیز در مورد یزد گردآوری خواهم کرد.

طیاب با بیان اینکه تحقیق و پژوهش در تمام آثار مستندش نقش به سزایی دارد، عنوان کرد: معمولا در همه موضوعاتی که برای ساخت مستند انتخاب می‌کنم، پژوهش به اندازه‌ای وسیع صورت می‌گیرد که در کنار ساخت مستند کتابی هم در مورد موضوع مورد بررسی تالیف می‌کنم.

کارگردان مستند «زاگرس» با اشاره به اینکه ترجیح می‌دهد تحقیق و پژوهش مستند‌هایش را به تنهایی انجام دهد، تاکید کرد: مستند دشواری‌های خاص خودش را دارد. اگر قرار باشد کسی در ساخت این گونه آثار همراه شود، باید دشواری‌ها را بپذیرد. اغلب پژوهش‌ها توسط خودم صورت می‌گیرند و عادت ندارم بخشی از کار را به کس دیگری واگذار کنم.

یکی از ویژگی های این مستندساز پیشکسوت، تاکید بر پژوهش ژرف در آثار مستند است. او در این زمینه توضیح داد: مستندی که در آن پژوهش نقش نداشته باشد، مستند نیست. ویژگی بارز مستند تحقیق و بررسی موشکافانه موضوع است که متاسفانه در این سال‌ها جوانان علاقه‌مند سینما چندان رعایت نمی‌کنند.

طیاب مستند «دریای پارس» در ادامه حرف هایش عنوان کرد: ما 2 نوع فیلمساز داریم عده‌ای علاقمند به سینما هستند و فکر می‌کنند می‌توان در این حیطه کارهایی کرد. عده‌ای هم هستند که آگاهانه به سمت سینمای مستند می‌روند که همین گروه به دو گروه دانشجویان این رشته و علاقمندان رشته‌های دیگر تقسیم می‌شوند و البته ‌گاه فیلم همین افرادی که از رشته‌های دیگر می‌آیند، به مراتب بیشتر به دل آدم می‌نشیند، اما عده‌ای هم هستند که مستندسازی حرفه آنهاست و با علاقه به مطالعه در این زمینه می‌پردازند و می‌خواهند زندگیشان را در این راه بگذارند که قابل احترام است.

طیاب در پایان گفت: تحقیق و پژوهش‌هایی که انجام می‌دهم مفصل است و نمی‌شود در مستندهای کوتاه گنجانده شود. همه آثارم در حوزه سینمای مستند و طرح «شهر آفتاب» نیز از این قاعده مستثنا نیست. من یک ماه است که این طرح را به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ارائه دادم و منتظر اعلام نتیجه و آغاز کار هستم.

مشارکت 11.5 درصدی مستندسازان زن در جشنواره «سینماحقیقت»

آمار استخراج شده از دبیرخانه هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» بیانگر مشارکت 11.5 درصدی مستندسازان زن در این دوره از جشنواره است.

از جمع 845 فیلم مستند ارسالی به دبیرخانه هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت»، 97 فیلم توسط مستندسازان زن کارگردانی شده که حدود 11.5% کل فیلم های ثبت شده در دفتر جشنواره را شامل می شود. این آمار در سال گذشته، بالغ بر 108 فیلم مستند بود که توسط بانوان مستندساز به دفتر جشنواره ارسال شده بود.

این 97 فیلم مستند توسط 82 مستندساز زن کارگردانی شده که آزاده نوزاد مقدم با 7 فیلمی که با همراهی حسین سلامت کارگردانی کرده، در صدر فهرست کارگردانان زن شرکت کننده در جشنواره «سینماحقیقت» قرار گرفته است. لیلا خلیل زاده هم با ارسال 3 فیلم به دبیرخانه جشنواره، در رتبه دوم قرار گرفته است.

مهناز رکنی، سپیده برنجی، پریسا شاهی، اعظم مرادی، مریم فرهنگ، سمانه مشحون، عسل غریب، زهرا عزیزی، مریم رضایی و مهری سرخیل هم از جمله مستندسازانی هستند که دو فیلم به دفتر جشنواره سینماحقیقت ارسال کردند.

اسامی فیلم های برگزیده بخش «مسابقه ملی» جشنواره «سینماحقیقت» در هفته پایانی مهرماه 93 اعلام خواهد شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 93 و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

فیلم «بمان» در فرهنگسرای ملل روی پرده می‌رود

فرهنگسرای ملل در جلسه هفتگی خود فیلم «بمان» به کارگردانی مارک فورستر را اکران می‌کند.

این فیلم درباره جوانی به نام هنری لتام با بازی رایان گاسلینگ مریض روانی دکتر بتی لوی با بازی جانین گاروفالو است و برای ملاقات خود با پزشکش به مطبش می رود و با دکتری دیگر به نام سام فارستر (اوان مک گرگور) مواجه می‌شود. او از این موضوع سرخورده می‌شود و به دکتر فارستر می‌گوید که قصد دارد که در نیمه شب شنبه و تولد خود، خودکشی کند.

این فیلم فردا 16 مهرماه ساعت 17 در فرهنگسرای ملل اکران خواهد شد.

صدور پروانه نمایش برای «بیداری» فرزاد موتمن

شورای صدور پروانه نمایش با اکران فیلم «بیداری» ساخته فرزاد موتمن موافقت کرد.

در جلسه شورای صدور پروانه نمایش فیلم های سینمایی که با حضوراکثریت اعضا در روز هفتم مهر تشکیل شد، با اکران فیلم «بیداری» به تهیه کنندگی سعید حاجی میری و به کارگردانی فرزاد موتمن موافقت به عمل آمد.

سینما در حل بحران های منطقه ای می تواند اثرگذار باشد

محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با حضور در پشت صحنه فیلم سینمایی «آوازهای سرزمین من» به کارگردانی عباس رافعی و تهیه کنندگی امیر حسین شریفی با دست اندرکاران این فیلم گفتگو کرد.

احسانی در این دیدار ضمن بازدید از پشت صحنه تازه ترین فیلم عباس رافعی، طی سخنانی گفت: در سبد تولیدات ایران در هر دوره ای باید تعدادی کار وجود داشته باشد که به مسائل روز کشور منطقه و جهان توجه کند. این امر یکی از عناصری است که به پویایی و زنده بودن سینما کمک می کند. البته کار هنری و سینمایی با کار خبری صرف در این حوزه ها که فقط کارگرد اطلاع رسانی دارد متفاوت است.

وی افزود: در یک اثر سینمایی باید ابعاد هنری و زیبایی شناسی نیز در نظر گرفته شود و توجه مخاطب از لایه های سطحی تر موضوع به ریشه ها و لایه های عمیق تر جذب شود. اگر این مسائل با استفاده از عوامل حرفه ای و سناریوی خوب تامین شود اثری ماندگار خلق خواهد شد.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تاکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پیام وقتی ماندگار است که در قالب هنر بیان شود.

احسانی با اشاره به تولید فیلم «آوای سرزمین من» گفت: این فیلم هم در قالب قصه ای عاطفی و عاشقانه سعی کرده به مسئله گروه های افراطی و تروریستی در منطقه اشاره کند. «آوای سرزمین من» زشتی و قبح خشونت و ترور را که کشور ما هم یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در دنیا است نشان دهد.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اظهار کرد: مولفه های اسلام رحمانی و ناب که انقلاب اسلامی مدعی آن است می تواند در قالب آثار سینمایی تبیین و زشتی تفکرات و عملکرد این گروه ها نشان داده شود.

احسانی ادامه داد: این پروژه از یک وجه دیگر برای سازمان مهم است، «آوای سرزمین من» از تولیدت مشترک سینمای ایران محسوب می‌شود و رویکرد سازمان سینمایی در دوره جدید بر این بوده که با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای مسلمان که دارای سینما هستند اقدام به تولید مشترک درباره مسائل مشترک کند. سینما به عنوان زبان مشترک و جهانی می تواند در بیان و ارائه راه حل بحران های منطقه ای و جهانی اثرگذار باشد.

عباس رافعی کارگردان این اثر سینمایی در این دیدار عنوان کرد: این اثر سینمایی نخستین فیلم در دنیا است که درباره داعش ساخته می شود و تلاش ما بر این بوده تصویر روشنی از این گروهک ارائه دهیم.

این کارگردان سینما درباره دلایل ساخت فیلم درباره گروهک تروریستی داعش توضیح داد: چرا نباید در این باره فیلم بسازیم؟ هنرمند فرزند زمانه خویش است و باید نسبت به اتفاقات پیرامون خود واکنش داشته باشد.

رافعی در پایان حرف هایش اظهار امیدواری کرد: فیلمبرداری این اثر سینمایی ۱۵ روز دیگر به پایان برسد بخش های انفجار در ایران و الباقی بخش های باقی مانده این فیلم در بیروت فیلمبرداری خواهد شد..

امیر حسین شریفی تهیه کننده این اثرنیز فیلم «آوازهای سرزمین من» را جز یکی از بهترین آثار کارنامه هنری خود دانست و گفت: معتقدم این اثر یکی از بهترین فیلم هایی است که رافعی کارگردانی کرده است.

فیلم «آوازهای سرزمین من» محصول مشترک ایرن و لبنان است.

«مرد سوم» به فرهنگسرای رسانه می آید

فیلم «مرد سوم» اثر شاخص کارول رید چهارشنبه 16 مهر ماه در برنامه «فیلم و گپ» فرهنگسرای رسانه بعد از نمایش با حضور سعید قطبی زاده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

فیلم «مرد سوم» یکی از آثار شاخص کارول رید کارگردان انگلیسی است که فیلمنامه آن را گراهام گرین نوشته است. جوزف کاتن، آلیدا والی و اورسن ولز بازیگران اصلی فیلم هستند. این فیلم توانست اسکار بهترین فیلم سیاه و سفید را در سال 1950 به دست آورد.

مجموعه جلسات «فیلم و گپ» هر هفته چهارشنبه ها با حضور سعید قطبی زاده به نمایش و نقد و بررسی مهمترین فیلم‌های تاریخ سینما می پردازد. همچنین حضور در جلسات برای عموم آزاد و رایگان است.

همچنین در ادامه سلسله جلسات «پاتوق مستند» فیلم «غبار سرخ » به کارگردانی پژمان مظاهر پور، سه شنبه 15 مهر ماه در فرهنگسرای رسانه با حضور کارگردان و سعید قطبی زاده نقد می شود.



«غبار سرخ » عنوان مستندی است که به مسأله گرد وغبارهایی که از سمت غرب کشور وارد می شود و اثرات آن بر محیط زیست می پردزاد.



سلسه جلسات « پاتوق مستند » که مختص نمایش و نقد و بررسی مستند های ایرانی است هرهفته سه شنبه ها ساعت 18 در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.