به گزارش خبرگزاری مهر، پنج فیلم از این کارگردان مطرح سینمای مستند ایران قرار است در این گروه نمایش داده شوند.

فیلم‌های کوتاه «مسجد جامع» محصول 1348، «کاخ عالی قاپو و کاخ چهلستون» محصول 1352، «مسجد شیخ لطف‌الله» محصول 1353 و فیلم کوتاه «معماری دوران صفوی» تولید سال 1354 فیلم‌هایی هستند که در سینماهای گروه هنر وتجربه به نمایش در می‌آیند.

منوچهر طیاب فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه وین است و آثار «البرز»، «زاگرس گهواره تمدنی کهن»، «دریای پارس»، «نقاشی ایران»، «دروازه ملکوت»، «وانگه روان جهان گریه کرد» و ... را در کارنامه خود دارد.