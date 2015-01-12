۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷

اکران فیلم‌های کوتاه منوچهر طیاب پس از 40 سال

اکران فیلم‌هایی کوتاه از منوچهر طیاب کارگردان مطرح سینمای مستند در گروه سینمایی هنر وتجربه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج فیلم از این کارگردان مطرح سینمای مستند ایران قرار است در این گروه نمایش داده شوند.

فیلم‌های کوتاه «مسجد جامع» محصول 1348، «کاخ عالی قاپو و کاخ چهلستون» محصول 1352، «مسجد شیخ لطف‌الله» محصول 1353 و فیلم کوتاه «معماری دوران صفوی» تولید سال 1354 فیلم‌هایی هستند که در سینماهای گروه هنر وتجربه به نمایش در می‌آیند.

منوچهر طیاب فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه وین است و آثار «البرز»، «زاگرس گهواره تمدنی کهن»، «دریای پارس»، «نقاشی ایران»، «دروازه ملکوت»، «وانگه روان جهان گریه کرد» و ... را در کارنامه خود دارد.

