مسئولان فرهنگي دامغان مبارزه با مواد مخدر را جدی بگیرند/ گسترش اعتیاد از مصاديق جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد مويدي زاده عصر سه شنبه در جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان در محل سالن جلسات فرمانداري اين شهرستان اظهار داشت: خانواده ها به عنوان مهمترين و حساس ترين ركن جامعه تلاش كنند كه آموزش هاي لازم براي روبرو شدن با چالش ها و آسيب هاي اجتماعي را فرا گرفته و خود را در برابر تهديدات مصون سازند.

وي با بیان اینکه اعتياد محصول عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي است گفت: وظيفه آگاهي بخشيدن از خانواده كه در صدر نهادهاي فرهنگ ساز است شروع و شامل مدرسه و جامعه نيز مي شود.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار شهرستان دامغان به اهميت برگزاري جلسات مبارزه با موادمخدر پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبري مبارزه با اعتياد را ضروري دانسته اند و مسئله مبارزه با مواد مخدر به هر كيفيتي با تكميل و تصحيح همه خصوصيات ادامه پيدا كند.

مويدي زاده از مواد مخدر به عنوان يكي از توطئه هاي دشمن و تهديدهاي علیه نظام ياد كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با مواد مخدر نگاه فرهنگي دارد چرا كه اين موضوع از مصاديق جنگ نرم به شمار مي رود.

وي با تاکید بر اینکه امروزه استفاده از شيوه هاي قديمي براي آگاهي بخشي ديگر كارساز نيست اظهار داشت: بايد با استفاده از روشهاي نو و جديد برای آگاهي دادن به جامعه، درمان افراد مبتلا و كمك به بازگشت بهبود يافتگان به زندگي اهتمام بيشتري داشته باشيم.

دبير شوراي تأمين شهرستان دامغان تصريح كرد: انجام اين امر مهم و اساسي از عهده تنها يك دستگاه اجرايي بر نمي آيد بلكه همه ارگان ها و نهادها بايد براي مبارزه با مواد مخدر بسيج شوند همانگونه كه در جنگ تحميلي همه سازمان ها حضور داشتند.

مويدي زاده خطاب به متوليان فرهنگي دامغان گفت: مسئولان نهادهاي فرهنگي بايد با جديت، آگاه سازي و اطلاع رساني در مدارس، دانشگاه ها و در جمع خانواده ها به امر پيشگيري كمك كرده و در اين راه كوتاهي نكنند.

وی همچنين، وظيفه كانون ها و مراكز ترك اعتياد را بسيار مهم برشمرد و افزود: بايد به صورت جدي پيگير وضعيت افرادي باشيم كه از دام اعتياد رهايي يافته اند و همچنين مي توان با جلب مشاركت خيرين و ارائه طرح هاي اشتغالزايي به برگشت سالم اين افراد به جامعه كمك كنيم.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار شهرستان دامغان يادآور شد: دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر بايد با تناسب به ظرفيت و پتانسيل هايي كه دارند به جديت در زمينه مهار مواد مخدر تلاش كنند.

مويدي زاده در خاتمه به نقش مهم اطلاع رساني در گرايش نيافتن شهروندان در مواد مخدر و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي پرداخت و گفت: با استفاده از پتانسيل روحانيان، مساجد، شهرداري و ديگر ارگانهاي شهرستان، برگزاري گفتمان هاي ديني بين دانش آموزان و نشست هاي تخصصي براي اولياء و مربيان مي توان گامي موثر در زمينه پيشگيري از اعتياد و عوارض خانمانسوز آن برداشت.