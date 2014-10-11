ایران با کشورهای اروپایی فیلم مشترک می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی در حاشیه مراسم رونمایی از مجموعه فیلمهای برگزیده دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره فجر به عنوان ویترین سینمای ایران، مهمترین جشنواره سینمای کشور به حساب می آید و رونمایی از فیلمهای سینمایی کشور در این جشن باشکوه انجام می گیرد.
وی افزود: چند تغییر ساختاری در جشنواره فجر امسال انجام شده که یکی از آنها تغییر زمان برگزاری بخش بین الملل جشنواره است. این بخش قرار است اردیبهشت ماه برگزار شود. این تفکیک برای بهتر برگزار شدن هر دو بخش جشنواره انجام شده که البته تغییرات دیگر نیز در آینده توسط دبیر جشنواره اعلام میشود.
رئیس سازمان سینمایی درباره انتخاب فیلم «امروز» رضا میرکریمی برای شرکت در مراسم اسکار گفت: انتخاب فیلم برای مراسم اسکار راهکار مشخصی دارد که بر این اساس 9 نفر از برجستگان سینمای کشور آن فیلم را انتخاب میکنند، پس من نمیتوانم در این انتخاب دخالت داشته باشم.
ایوبی درباره جلسات مشترک با نهادهای دیگر برای تولید آثار دفاع مقدس و فیلمهایی مانند «شهید همت» متذکر شد: از بهمن سال گذشته خود من مبتکر برگزاری جلسه با نهادهای فعال در عرصه تولید فیلم های دفاع مقدس بودم.
وی ادامه داد: در این جلسات سعی کردیم تقسیم کار کنیم چون یک سازمان به تنهایی امکان حمایت از این نوع فیلمها را ندارد زیرا تولید این آثار بسیار پر هزینه هستند. هنوز هم داریم به جلسات ادامه می دهیم و امیدواریم بتوانیم تقسیم کار کنیم. ما اعلام کردیم سهم خود را برای ساخت این فیلمها پرداخت می کنیم، بقیه نهادها نیز در تلاش برای تامین بودجه هستند.
رئیس سازمان سینمایی درباره تولید مشترک آثار سینمایی با کشورهای دیگر گفت: تولید مشترک از جمله فعالیت هایی است که توسط سازمان سینمایی در دست اقدام قرار گرفته است. این اتفاق کار آسانی نیست چرا که رسیدن به سناریو مشترک با کشورهایی با فرهنگهای متفاوت کار دشواری است.
وی افزود: در حال حاضر دو، سه فیلم هستند که به صورت مشترک ساخته شده یا تولید خواهند شد. یکی از این آثار فیلم «جنجال در عروسی» است که در بخش خصوصی با مشارکت یکی از کشورهای اروپایی ساخته میشود. همچنین در حال رایزنی برای تولید فیلمی به صورت مشترک با کشور اکراین هستیم. هلند نیز برای تولید مشترک اعلام آمادگی کرده است.
ایوبی درباره وضعیت صندوق بیکاری سینماگران که قبلا نیز درباره آن سخن گفته بود، توضیح داد: در حال انجام کارهای این صندوق هستیم اما دلم میخواهد بعد از انجام کار درباره آن اطلاعرسانی کنم.
رئیس سازمان سینمایی در پایان درباره وضعیت مدرسه عالی سینما بیان کرد: اکثر کارهای مقدماتی برای تاسیس و راهاندازی این مدرسه مانند تصویب آییننامه، اساسنامه و ... انجام شده و مدیر آن نیز به زودی معرفی خواهد شد.
