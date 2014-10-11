نپیوستن ایران به کنوانسیون برن مهمترین چالش در انتخاب به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یورگن بوس رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت ساعت 14 امروز شنبه 11 اکتبر (19 مهرماه) به مدت 30 دقیقه در دفتر کارش، پذیرای مدیران هیئتی که از ایران برای شرکت در این نمایشگاه اعزام شده اند، بود.

در این نشست که قبل از دیدار بوس با هیئتی از امریکا برگزار شد، از ایران امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی و محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران حضور داشتند.

در ابتدا امیرمسعود شهرام نیا از اینکه مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت این زمان را در اختیار نمایندگان صنعت نشر کشورمان قرار داده، از وی تشکر کرد. وی که همزمان قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است، سپس از ارتباطات نزدیک این نمایشگاه با نمایشگاه کتاب فرانکفورت سخن گفت.

در ادامه شهرام نیا موضوع انتخاب ایران به عنوان مهمان ویژه در نمایثشگاه کتاب فرانکفورت را پیش کشید و قول داد که به زودی مراتب رسمی این تقاضا تحویل طرف آلمانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شود.

محل قرارگیری غرفه ایران در این نمایشگاه، موضوع دیگری بود که این مقام مسئول ایرانی به آن اشاره کرد و از رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت خواست در سال آینده غرفه ایران از کنج سالن ناشران خارجی به مکانی بهتر جابجا شود.

در ادامه این نشست، محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ضمن اشاره به پتانسیل های این سندیکا، به روابط گرم آن با آکادمی کتاب فرانکفورت و حدود 6 کارگاه آموزشی که نمایندگان این نمایشگاه در سال های اخیر برای اعضای اتحادیه مذکور برگزار کرده اند، پرداخت.

وی همچنین به اینکه «همین ارتباطات خوب زمینه حضور بیشتر و موثرتر ناشران ایرانی را در نمایشگاه شصت و ششم کتاب فرانکفورت» فراهم آورده است، اشاره کرد و برخی اقداماتی را هم که برای معرفی بیشتر و بهتر توانایی هایی نشر ایران در نمایشگاه امسال صورت گرفته است، برشمرد.

آموزگار در ادامه به بحث کپی رایت در حوزه نشر پرداخت و این مسئله را مورد تاکید قرار داد که علیرغم عدم عضویت ایران در کنوانسیون جهانی برن، اتحادیه ناشران مکانیسم های تشویقی را برای ناشران ایرانی که اقدام به اخذ مجوز از ناشر خارجی برای ترجمه و انتشار اثر وی در ایران می کنند، پیاده کرده است.

به گفته دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، این اقدامات البته با استقبال ناشران ایرانی هم مواجه شده تا جایی که ارتباط ناشران خارجی با همکارانشان در ایران نه تنها کمرنگ نشده بلکه بیشتر و به هم پیوسته تر نیز شده است.

البته او بر لزوم تکمیل و اجرای قانونی که در کشورمان با هدف سامان دادن به برخی آشفتگی های صنعت نشر ایران در بازارهای بین المللی نشر وجود دارد، تا زمانی که ایران به طور کامل به کنوانسیون برن نپیوندد، تاکید کرد.

در پایان نوبت به رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت رسید تا نظرات خود را با طرف ایرانی در خصوص موضوعات مطرح شده در این جلسه، در میان بگذارد. یورگن بوس همان ابتدا موضوع کنوانسیون برن را با پیشنهاد طرف ایرانی برای حضور در یکی از دوره های نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان مهمان ویژه، گره زد.

او در این نشست دوجانبه همچنین گفت: «مسلماً عضویت ایران در کنوانسیون برن، پیشنهاد شما را روی غلتک می اندازد و به شما برای رسیدن به این هدف، کمک شایانی خواهد کرد».

اگرچه رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت موضوع نپیوستن ایران را به عنوان یک «شرط» برای انتخاب کشورمان به عنوان مهمان ویژه در یکی از سال های بعد از 2018، ذکر نکرد اما گفت: « متقاعد کردن دیگران برای انتخاب کشوری که عضو معاهده جهانی برن نیست، به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، دشوار است».

بوس سپس اظهار علاقه کرد که به نمایشگاه کتاب تهران بیاید و خطاب به طرف ایرانی، گفت: «اگرچه شما از من نخواستید به این نمایشگاه بیایم ولی من خودم مایلم آن را از نزدیک ببینم».

رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت البته به سفر 20 سال پیش خود به ایران اشاره و اظهار امیدواری کرد سال آینده در تهران، مذاکرات امسال با طرف ایرانی را به صورت جدیتری دنبال کند.

وی البته همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه کتاب ابوظبی را - که نمایشگاه کتاب فرانکفورت، مجری آن است - «یک چالش کوچک» برای حضور خود در نمایشگاه کتاب تهران نام گذاشت و ابراز امیدواری کرد در بهار سال آینده و با اندکی جابجایی زمانی، بتواند به ایران هم بیاید.