خلوص نیت ویژگی بارز سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان اداره‌ کل اطلاعات آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به سی امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات گفت: نیروهای اطلاعات با توکل بر خدا و خلوص نیت توانسته اند بسیاری از فتنه ها و توطئه ها را نقش بر آب کنند و از کشور دفاع کنند.

وی همچنین با اشاره به جمهوری اسلامی ایران به قدرت بزرگی تبدیل شده است، اظهار داشت: دشمنان کشورمان هرگز نمی توانند این عظمت جمهوری اسلامی و انقلاب را ببینند و برای همین همیشه سعی در برنامه ریزی نقشه های مختلف علیه کشورمان دارند.

آیت الله مجتهد شبستری سپس به مسئله داعش و تحرکات این گروهک تروریستی اشاره کرد و ابراز داشت: هدف از ایجاد داعش ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تفرقه در منطقه است که به امید خدا هرگز این تکفیری ها نمی توانند به خاک ایران اسلامی تعرض کنند.

وی همچنین در این خصوص افزود: برای برطرف شدن و گذر از این شرایط سختی که در منطقه حاکم است باید آگاه بود و با بیداری و بصیرت کارها را جلو برد.

امام جمعه تبریز از نیروهای اطلاعاتی به عنوان سربازان گمنام امام زمان(عج) یاد کرد و گفت: انتخاب راه حضرت امیرالمومنین(ع) باعث افتخار این نیروهای پرتلاش و گمنام است که بی سر و صدا به مقابله و مبارزه با ضد انقلاب و جریانات ضد ارزشی می پردازند و باعث تامین آرامش در کشور می شوند.