جزئیات بیشتر در مورد عملیاتهای پیچیده وزارت اطلاعات/ دنیا مبهوت نام آوران گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ اطلاعاتی و امنیتی پدیده ای غیرقابل انکار است که در حوزه امنیت ملی هر کشوری در جهان تعریف می شود. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به دلیل ویژگی های منافی منش و رفتار غرب، ایران همواره مورد بزرگترین حملات اطلاعاتی و تورهای امنیتی گسترده قرار گرفته است، که همین امر هم موجب تاسیس نهادی با وظیفه جمع آوری اطلاعات، حفاظت اطلاعات و فعالیت های ضد اطلاعاتی در داخل و خارج از ایران در سال 64 شد و به دلیل محرمانه بودن ماموریت های آنان ماموران این وزارتخانه در ادبیات مردم ایران با لقب (سربازان گمنام امام زمان) شناخته شدند.

اگر به گرداگر خود در منطقه نظری بیفکنیم، به روشنی ردپای حضورشان را در خواهیم یافت. حاصل انجام ماموریت های سخت و پیچیده این عزیزان جان بر کف، فراهم آمدن فضای امنی است که در کشورمان مشهود است، کشوری که در مطقه بحران زده و جنگ خیز خاورمیانه و در استراتژیک ترین موقعیت جغرافیایی سیاسی و اقتصادی واقع شده است. طی سالهای اخیر نیز در منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط خاص کشورهای این منطقه سازمان های اطلاعاتی کشورهای این حوزه همواره با مخاطرات پیش بینی نشده بیشتری نسبت به تشکیلات مشابه خود در کشورهایی آرام مثلا در گوشه ای از آسیا و یا آفریقا مواجهند و به اذعان تمامی کارشناسان، دستگاه اطلاعاتی ایران در میان سازمان های مشابه منطقه ای از درخششی ویژه از حیث عملکرد پیش رونده و نیز مقابله با تهدیدات امنیتی برخوردار بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از هم پاشیده شدن نظام شاهنشاهی، لازم بود انقلاب نوپای اسلامی نیز ساختارهای خود را پی ریزی کند. یکی از ارکان اصلی حکومت، سیستم امنیتی آن است. دستگاه امنیت، یک لایه ظاهری و یک لایه مخفی دارد. لایه ظاهری آن در ایران در نیروهای نظامی و انتظامی همچون ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و غیره است، اما لایه پنهان آن در ایران قبل از انقلاب به شکل ساواک و زیرمجموعه های آن همانند کمیته مشترک ضد خرابکاری، اطلاعات شهربانی و ارتش و پس از انقلاب به صورت وزارت اطلاعات متبلور شد.

اگر چه تا سال 1362 وزارت اطلاعات وجود نداشت، اما نهادهای نظامی و انتظامی هر کدام به طور جداگانه به تاسیس واحدهای اطلاعاتی و انتظامی پرداختند؛ کما اینکه سپاه و کمیته انقلاب اسلامی واحد اطلاعات ایجاد کردند و نهاد نخست وزیری هم به ایجاد معاونت اطلاعات و تحقیقات دست زد. در ارتش نیز اگر چه رکن دوم از قبل وجود داشت اما کمیته اطلاعات و امنیت را نیز ایجاد کرد. به علت پراکنده بودن سیستم امنیتی - اطلاعاتی کشور در طول سال های اولیه پس از انقلاب، گروه های ضد انقلاب و گروهک منافقین به راحتی دست به بمب گذاری اماکن عمومی و دولتی و حتی انفجار نخست وزیری که منجر به شهادت بزرگانی چون رجایی و باهنر گردید، می زدند.

پس از ورود بحث به مجلس، اینکه این سازمان زیر نظر کدام یک از ارگان ها اداره شود، اختلاف نظر وجود داشت. عده ای معتقد بودند تشکیلات اطلاعاتی بایستی زیر نظر سپاه پاسداران اداره شود ولی عده ای دیگر این سازمان را زیر نظر قوه قضائیه قرار می دادند. عده ای نیز آن را جزئی از نهاد ریاسشت جمهوری می دانستند و حتی گروهی معتقد بودند به دلیل حساسیت و اهمیت تشکیلات اطلاعاتی سازمان اطلاعات بایستی زیر نظر بالاترین مقام کشور یعنی رهبری اداره شود. اما گویا ترس از قدرتمند شدن و در واقع غیرقابل کنترل شدن تشکیلات امنیتی و تجربه تخلی که از ساواک وجود داشت باعث شد تا سرانجام به جای سازمان اطلاعات لایحه وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گیرد تا از یک طرف مجلس و از طرف دیگر رئیس جمهور بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. پیش از تصویب قانون وزارت اطلاعات در تاریخ 29 اردیبهشت 1362 قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات با تایید شورای نگهبان تصویب شد.

وزارت اطلاعات؛ مظلوم، اما مقتدر است و ملت ایران این اقتدار را در فتنه های مختلف گذشته به خوبی در یافته اند. فتنه منافقین، فتنه سال 78، فتنه ریگی، فتنه 88 و بسیار فتنه های دیگر که با هوشیاری به موقع، فرصت ظهور و بروز نیافته و خنثی می شوند. بدون تردید دستاوردهای جنگ در جبه های اطلاعاتی، در مواردی از جهاد و جبه جنگ بسی موثرتر و فزونتر است.

به اذعان کارشناسان بین المللی حجم موفقیت های وزارت اطلاعات به حدی بود که اقتدار دستگاه امنیتی کاملا نمود بین المللی پیدا کرد و توجه سرویس های جاسوسی دنیا را به خود جلب کرد. دستگیری ریگی تروریست، آزادی عطار زاده، دستگیری چندین تیم پیشرفته جاسوسی، دستگیری تروریست های هسته ای و ده ها پروژه موفقیت آمیز دیگر گواه روشنی بر این مدعاست، که مرور بخشی از این موفقیت های شیرین دستگاه اطلاعاتی کشورمان می تواند میزان این تسلط اطلاعاتی را تا حدود زیادی روشن کند.

عطار زاده؛ نمونه یک عملیات پیچیده آزادسازی

با تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی حشمت الله عطارزاده دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شد. این دیپلمات ایرانی ۲۳ آبان ۱۳۸۷ توسط گروهای مسلح پیشاور پاکستان به گروگان گرفته شده بود.

وزیر اطلاعات بعد از این عملیات موفقیت آمیز ضمن هشدار به کشورهای منطقه تاکید کرد: آمریکا، موساد و سیستم های اطلاعاتی کشورهای اروپایی به بهانه های واهی با حضور در منطقه جز با ایجاد ناامنی، چیز دیگری به همراه نداشته اند.

وی با بیان این که ما از پاکستان خواستیم که اقدامات خود را برای آزادسازی این دیپلمات انجام دهد، ادامه داد: حتی سیستم های اطلاعاتی این کشورها هم قادر نیستند اقداماتی برای مقابله با سیستم های اطلاعاتی استکبار و موساد که در منطقه حضور دارند، انجام دهند.

لذا وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت های خود اقداماتی برای آزادسازی دیپلمات خود آغاز کرد که در یک اقدام پیچیده اطلاعاتی توسط برادران وزارت اطلاعات عطارزاده به میهن بازگردانده شد.

دستگیری ریگی تروریست در آسمان

دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از پیچیده ترین علمیات های اطلاعاتی و شاهکار ماموران اطلاعاتی کشورمان در اسفند سال ۸۸ بود. ریگی شرور شرق کشور در پناه لابی های سازمان ISI پاکستان، حمایت های سیاسی و مالی آمریکا و عربستان هیچ وقت گمان نمی کرد به دام اطلاعات ایران بیفند.

حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در نزدیکی شهر سراوان و دستگیری ۹ نفر از نیروهای انتظامی کشورمان، بستن جاده زابل - زاهدان در منطقه تاسوکی و به شهادت رساندن ۲۲ نفر از هموطنانمان، بمب گذاری در مسیر اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به شهادت رساندن ۱۳ نفر، به گروگان گیری و شهید کردن ۱۶ نفر از سربازان وظیفه پاسگاهی در سراوان که با سر بریدن آن ها همراه بود، انفجار بمب در یکی از مساجد شیعیان زاهدان و به شهادت رسیدن 25 نفر از جمله عملیات های تروریستی ریگی بود.

آخرین عملیات تروریستی او در منطقه سرباز منجر به شهادت جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه شد و اسفند ماه همان سال وزارت اطلاعات از دستگیری ریگی خبر داد. خبر این دستگیری در رسانه های دنیا پیچید.

موضوع از این قرار بود که هواپیمای حامل ریگی، قصد داشت از دوبی به سمت قرقیزستان برود و توسط یک ایرلاین خارجی جابه جا شود. این هواپیما قرار بود از فضای کشور ما برای تردد استفاده کند که نیروهای امنیتی به نیروی هوایی ایران اعلام کردند که این هواپیما حامل یکی از اشرار است و باید متوقف شود. 11 شب این امر به نیروی هوایی اعلام شد و در ساعت یک شب عملیات توسط یک هواپیمای فانتوم شروع شد و عملیات تعقیب و گریز و حتی شلیک توسط هواپیمای ما صورت گرفت، ولی هواپیمای خارجی، حاضر به نشستن نبود که در نهایت ساعت سه بامداد شب با شلیک 200 گلوله به گونه ای که هواپیما نیز سرنگون نشود و با کمک دو فانتوم و یک هواپیمای اف 14 این هواپیما به زمین نشست و ریگی دستگیر شد. این در حالی بود که خلبان هواپیمای خارجی حتی هویت ریگی را نمی شناخت.

ریگی در خرداد 1389 به اتهام 79 مورد قتل، جرح، اخاذی، ایجاد رعب و وحشت، آدم ربایی و گروگانگیری، همکاری با بیگانگان و اخذ کمک های مالی و اطلاعاتی محاکمه شده بود در ایران اعدام شد.

مهره سوخته نفوذ در دیوار فولادین

شکست پروژه نفوذ و دستگیری امیر میرزای حکمتی یکی دیگر از پروژه های مهم وزارت اطلاعات در سال های اخیر بود. این جاسوس سیا در سال 2001 تحصیلات دوره دبیرستان را تمام کرد و تصمیم گرفت در ارتش آمریکا فعالیت کند. وی در آگوست 2001 لباس ارتش امریکا را پوشیده و اموزش های مختلف نظامی و اطلاعاتی را گذراند.

پس از گذشت مدت زمانی که متوجه شدند تا حدودی به زبان عربی و فارسی تسلط دارد، از وی خواسته شد تا برای ارتقا زبان عربی آموزش بیشتری را ببیند و به دنبال آن به وی ماموریتی دادند و مطرح کردند که اگر در این کار موفق شود می تواند به گونه ای در ارتش مشهور شود. از جمله مزایای این کار سفر به کشورهای دیگر بود. بعد از مدتی از حکمتی خواسته شد تا به ایران مسافرت کند. قرار بر این بود که برای 3 هفته در ایران حضور داشته و در وب سایت ها بررسی و تجسس کند و اطلاعاتی را در خصوص ایران بررسی کند وی در پایان هر روز تمامی اطلاعات را در لپ تاپ خود ذخیره می کرد.

به دنبال آن، دستگاه امنیتی ایران با شناسایی مسیرهای اطلاعاتی که حکمتی از آن ها عبور کرده بود پروژه نفوذ و جاسوسی را کنترل و مهار کرد. امیرمیرزای حکمتی سابقه یک دهد آموزش های فشرده اطلاعاتی را در رزومه خود دارد، او ارها تست دروغ سنجی و روانشناسی و معاینات پزشکی را با موفقیت پشت سر می گذارد، تا سیا با وی تماس بگیرد و اعلام کند که تحقیقات خاتمه یافته و حکمتی باید ماموریت اصلی خود را در ایران انجام دهد.

او از پایگاهی در افغانستان وارد ایران می شود. قرار بود خود را به عنوان یک دلایل اطلاعاتی به ایران معرفی کند. به این ترتیب که او اجازه دسترسی به سری ترین سیستم های اطلاعاتی را پیدا می کند، برای جمع اوری اطلاعات مورد نیاز پروژه نفوذ، به پادگان بگرام افغانستان فرستاده می شود. حجم اطلاعاتی که حکمتی اورده، به گونه ای است که هر سرویس اطلاعاتی در مواجهه با آن خود را در مقابل متبعی مهم می بیند و سعی می کند تا هر طور شده این منبع را از دست ندهد و نیاز اطلاعاتی اش را به وسیله آن بر آورده کند و این همان دامی است که برای ایران پهن شده بود.

امام دستگاه اطلاعاتی ایران با ارزیابی درست اطلاعاتی، به فرعی بودن کار پی می برد و با شناسایی مسیرها و راه های اعزام فرستاده که حکمتی از آنها عبور کرده بود پروژه نفوذ را کنترل و مهرا می کند.

مدحی؛ هدیه ای برای اپوزیسیون در برابر "هدیه 60"

در پی تصویب طرح تشکیل دولت در تبعید از سوی بنیاد امریکایی دموکراسی، که بر اساس آن قرار بود مجموعه ای از نیروهای با سابقه اجتماعی و مذهبی با ایجاد شورایی اقدام به عملیات خرابکاری و در نهایت براندازی جمهوری اسلامی کنند، محمدرضا مدحی از ایرانیان مقیم خارج کشور برای اداره این دولت انتخاب شد. وی که پیش از اشتغال به تجارت در خارج از کشور، با دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی و نهادهای انقلابی همکاری داشته، با نفوذ در اپوزیسیون خارج کشور و تشکیل گروهی موسوم به "جنبش جمع یاران" با جریانات ضد انقلاب ارتباط گسترده برقرار کرد.

مدحی با برخی مقامات آمریکایی و همچنین نمایندگان سرویس های جاسوسی انگلیس و فرانسه دیدارهای متعدد داشت و انها از وی خواسته بودند که با ایجاد ارتباط گسترده با سران فتنه در داخل کشور و جذب نیرو از بدنه دستگاه ها با سران فتنه در داخل کشور و جذب نیرو از بدنه دستگاه ها و نهادهای مختلف نظام و ایجاد یک شکبه منسجم پروژه دولت در تبعید و براندازی نظام اسلامی را عملیاتی کند.

هنگامی که قرار شد در راستای این پروژه، مدحی و شورای رهبری دولت در تبعید در پادگانی در تل آویو مستقر شوند، عملیات نجات وی توسط سربازان گمنام امام زمان انجام شد و مدحی به کشور بازگشت. پیچیدگی و دقت بالای این عملیات نفوذ به حدی بی سابقه و غیرقابل باور بود که تا مدتها اپوزیسیون و به ویژه نوری زاده که ارتباط بسیار نزدیکی با وی برقرار کرده بود در شوک آن فرو رفته و با وجود پخش صحبت های مدحی از تلویزیون هنوز آن را باور نمی کرد. بغض ناباورانه نوری زاده و گریه وی روی آنتن شبکه اش از خاطره انگیزترین صحنه های مربوط به این عملیات پیروزمندانه بود.

دستگیری 15 جاسوس موساد به طور همزمان

بیش از 15 نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه در این عملیات دستگیر شدند، که تعدادی از آنها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام اما زمان (ع) بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد، لب به سخن گشوده و ضمن اعتراف صریح پیرامون ماموریت هایی که به عهده آنها گذاشته شده، ابعاد مهمی از "ماموریت شیطانی" خود را بازگو کردند.

شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشورمان و بمب گذاری در برخی تاسیسات زیربنایی کشور از جمله ماموریت های محوله به این جاسوسان بود. آنها قصد داشتند این عملیات تروریستی را دقیقا یک روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن سال 90 انجام دهند.

در خلال جمع اوری های گسترده اطلاعاتی که منجر به شناسایی تیم های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی شد، اطلاعات موثقی به دست آمد که دلالت بر بهره برداری نامشروع و گسترده رژیم متجاوز صهیونیست از امکانات، تسهیلات، پوشش هاو نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی بود. همچنین یک پایگاه جاسوسی - عملیاتی در یک کشور همجوار شناسایی و مستند سازی شد.