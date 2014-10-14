آیا زمان تبریک "پیروزی بزرگ اقتصادی" فرا رسیده است؟

حسن روحانی دیشب بعد از اخبار سراسری ساعت 21 از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم سخن گفت.
نحوه پرسش و پاسخ مجریان و رئیس جمهور مشخص بود که حسن روحانی آمده است تا در این برنامه تمام قد از "اقتصاد" دولت یازدهم دفاع کند و بعضا به برخی ابهامات به روایت خود پاسخ دهد.
اوج سخنان رئیس جمهور آنجایی بود که وی پس از ارائه گزارشهایی درباره نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشداقتصادی برای اولین بار، از "پیروزی بزرگ اقتصادی" سخن به میان آورد:"من پیروزی بزرگ اقتصادی را به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم."
در اینکه حسن روحانی، رئیس جمهور محترم و تیم او در تلاش هستند وضعیت اقتصادی کشورمان را سروسامان دهند، شکی نیست و در جای خود، باید از آن استقبال کرد. اینکه اقتصاد ایران سالیان سال است که از مشکلات ساختاری و اجرایی رنج میبرد، تردیدی وجود ندارد. اینکه اقتصاد مقاومتی باید محور فعالیتها قرار گیرد، مورد اجماع بزرگان جمهوری اسلامی است، اینکه اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه باید سالها تلاش کند، توافق جمعی وجود دارد و اینکههای بسیار دیگر. حال افکار عمومی، این پرسش را تجزیه و تحلیل میکند که آیا واقعا زمان تبریک "پیروزی اقتصادی" فرا رسیده است؟
"پیروزی اقتصادی" که اگر جلوتر هم برویم، به برگزاری جشن نیز منجر خواهد شد، زمانی باید رنگ واقعیت به خود بگیرد که واقعا در اقتصاد پیروز شده باشیم و مردم و فعالان اقتصادی به حرکت درآمدن چرخههای تولیدی را با تمام وجود،"حس" کنند. وقتی که مردم کاهش تورم را لمس نمیکنند، وقتی که واحدهای تولیدی در رکود شدید زیر بزرگنمایی آمارهای رشد اقتصادی "له" میشوند، وقتی که بنگاههای متوسط و کوچک با وضعیت "بد اقتصادی" زیر سایه بنگاهها و صنایع بزرگ دولتی دیده نمیشوند، وقتی که بیکاری همچنان به یکی از مهمترین دغدغه خانوار مطرح است، چه طور در شرایط فعلی میتوان از "پیروزی اقتصادی" حرف زد؟
به طور مثال، اگر واقعا 400 هزار شغل جدید در سالجاری ایجاد شده است، چرا دولت تدبیر و امید "آدرس" نمیدهد که این میزان اشتغالزایی در چه بخشهایی از اقتصاد ایجاد شده است؟ به هرحال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام روزی فرا میرسد که مردم و فعالان اقتصادی با لمس کردن آثار سیاستهای دولتمردان در زندگی و کسب و کار خود، خودشان برگزارکننده "جشنهای سپاس" باشند؛ پس به امید آن روز.
* مجتبی قمری وفا
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