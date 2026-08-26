به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در دیدار رئیس‌کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان به‌مناسبت هفته دولت اظهار کرد: امنیت پیش زمینه تحقق اهداف اقتصادی است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، افزود: با وجود شرایط موجود، پروژه‌های عمرانی در استان اردبیل فعال بوده و فعالیت‌ صنایع و کارخانه‌ها نیز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه تأمین اقلام اساسی، نظارت بر بازار و توجه به معیشت مردم باید با جدیت دنبال می‌شود، ادامه داد: باید با حل مسائل و مشکلات مردم از آنان قدردانی کرده و در کنارشان باشیم.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز در این دیدار با تأکید بر آثار مثبت همدلی و وحدت میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت همدلی و وحدت با مسئولیت‌محوری استاندار اردبیل موجب شده مشکل خاصی در استان پیش نیاید و در موقعیت‌های مختلف نیز نتیجه این هم‌افزایی مشاهده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها بیان کرد: تقویت و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی ضروری بوده و موضوع اقتصاد و معیشت، وظیفه تمامی دستگاه‌ها و ارکان حاکمیت نظام است.