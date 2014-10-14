توقیف هزار میلیاردی انواع کالای قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اصلحی ظهر سه شنبه در جلسه رسانه ای گفت: با تلاش شبانه روزی و همه جانبه مأموران آگاهی و با همکاری و همدلی دیگر یگان های اجرایی استان، در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در سرقت های انجام شده از لحاظ وقوع به وقوع 9 درصد، کشف به کشف 3 درصد و در مجموع 61 درصد جرایم وقوع یافته منجر به کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه 93 درصد جرایم مربوط به جرم سرقت در این مدت بوده است، افزود: جرایم جنایی نیز از لحاظ کشف به کشف یک درصد و وقوع به وقوع 28 درصد کاهش داشته و 100 درصد این جرایم منجر به نتیجه شده است.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان خاطر نشان کرد: در این مدت چهار مرحله طرح کشوری، 45 طرح منطقه ای و 2 هزار و 453 عملیات روزانه توسط پلیس آگاهی در سطح استان اجراء و نتیجه آن کشف 5 میلیون و 362 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته ایم.

سرهنگ "اصلحی" یادآور شد: در این شش ماه، چهار هزار و 62 فقره پرونده در بحث قاچاق کالا تشکیل، 3 هزار و 331 دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق در استان توقیف و با متلاشی شدن 56 باند، دو هزار و 320 قاچاقچی دستگیر شده اند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در ادامه ارزش ریالی کل کالاهای قاچاق مکشوفه در استان را، هزار میلیارد و 923 میلیون و 320 هزار ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 311 درصد رشد داشته و همچنین در این مدت 6 هزار و 43 رأس احشام قاچاق در استان کشف شده که این کشفیات نیز 38 درصد افزایش داشته است.