دبیر جشنواره‌ تئاتر سوره ماه پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین جشنواره‌ سراسری تئاتر سوره‌ ماه از امروز سه‌شنبه 22 مهرماه، با اجرای 32 نمایش در 5 بخش اصلی، تجربه‌های جوان، بچه‌های مسجد، خیابانی و مهمان آغاز به كار می‌كند.

به همین مناسبت، رحمت امینی دبیر جشنواره و مدیر مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری با صدور پیامی آغاز این رویداد هنری را تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

« اینک سوره‌ بیست و سوم در گستره‌ فرهنگ و هنر این سرزمین، چون ماه درخشان جلوه‌گر شده است. فرزندان هنرمند این مرز و بوم، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب میهن اسلامی‌مان گرد هم آمده‌اند تا حاصل روزها و ماه‌ها تلاش خود را نثار دیدگان مشتاق مخاطبان خود كنند و نمایشی پر فروغ از توانمندی‌های خود را در ارائه‌ مضامین و مفاهیم ارزشمند در قالب هنرهای نمایشی داشته باشند.

آفرینشگر بی‌همتا را شاكریم كه بار دیگر به ما این فرصت را عطا نمود تا حضور تك تك هنرمندان تئاتر مراكز حوزه‌ هنری در سراسر كشور را در این همایش با شكوه پاس بداریم كه همچون همیشه در برابر سختی‌ها و دشواری‌های مسیر آفرینشگری تئاتر با ذكر یا علی(ع) عاشقانه آغاز كردند و تلاش خود را به فرجام رساندند.

دوستان، عزیزان، همراهان؛ دست حق همواره یار و یاورتان و خداوند متعال نگهدارتان باد.»

بیست و سومین جشنواره‌ سراسری تئاتر سوره‌ ماه با شعار «معنویت، اندیشه، هنر» با اجرای 32 نمایش از تولیدات مراكز حوزه هنری روز 28 مهرماه با اعلام برگزیدگان خود در جشن اختتامیه، به كار خود پایان خواهد داد.