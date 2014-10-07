داوران جشنواره تئاتر سوره ماه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش اصلی بیست و سومین جشنواره تئاتر سوره ماه توسط رحمت امینی دبیر جشنواره معرفی شدند.
رحمت امینی دبیر هنری بیست و سومین جشنواره تئاتر سوره ماه، ایرج راد، سعید اسدی و مهرداد رایانی مخصوص را به عنوان داوران بخش اصلی جشنواره تئاتر سوره ماه معرفی کرد.
ایرج راد، متولد 24 تهران، مدیر عامل خانه تئاتر، كارشناسی نمایش از دانشكده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، كارشناسی ارشد كارگردانی تئاتر از دانشگاه كاردیف (انگلستان) وعنوان درجه یك هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان كشور را داراست. نمایش «عیش و نیستی» در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در سال ۱۳۸۸ از آخرین كارهای ایرج راد در سالهای اخیر است.
سعید اسدی استاد دانشگاه و عضو شورای علمی كتاب صحنه و مدیر سابق مجموعه تئاتر مولوی است.
مهرداد رایانی مخصوص، متولد 1349 تهران، رییس سابق مجموعه تئاتر شهر تهران، دانشجوی دوره دكترا (انگلستان)، رشته مطالعات تئاتر1387، وی داور بیش از ده جشنواره معتبر داخلی تئاتر بوده است.
بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه 22 لغایت 28 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد.
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