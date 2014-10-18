دریای خزر کانون اقتصادی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر شنبه در بازدید از شرکتهای تعاونی پره صیادی در محمودآباد با بیان اینکه برای بازسازی و حفظ ذخائر دریای خزر اقدام به تکثیر ماهیان سفید بصورت تکثیر طبیعی و نیمه مصنوعی کردیم، عنوان کرد: در سالهای اخیر بازسازی ماهیان استخوانی دریای خزر با هماهنگی و همکاری اتحادیه صیادان پره و خود صیادان انجام شده است.



حبیب نژاد با بیان این مطلب که در سال 91-92 حدود 50 میلیون قطعه بچه ماهی به روش نیمه مصنوعی تکثیرو رهاسازی شد، عنوان کرد: در کنار آن حدود 13 میلیون قطعه بچه ماهی نیز به صورت طبیعی برای نخستین‌بار به عنوان طرح پایلوت در رودخانه چشمه کیله تنکابن و تجن ساری شیل‌گذاری، پرورش و در آنجا بعد از 50 روز مراقبت رهاسازی شد.



حسن حبیب نژاد با اشاره به اینکه در سال 92-93 نیزحدود 45 میلیون قطعه بچه ماهی به صورت نیمه مصنوعی در مرکز تکثیر شهید رجایی ساری پرورش داده شد، گفت: در 3 رودخانه تالش‌خیل، نمک‌آبرود کلارآباد و تجن ساری نیز بالغ بر 4.5میلیون قطعه بچه ماهی به روش شیل گذاری به صورت طبیعی پرورش، و رهاسازی شدند.



این مسئول افزود: پیش‌بینی می‌شود در اسفند 93 و فروردین 94 با همکاری اتحادیه پره استان و صیادان 10رودخانه شیلاتی رادر سطح استان شیل‌گذاری کنیم و بستر را برای ماهیان مولد آماده تا از این طریق طرح تکثیر طبیعی انجام شود.



وی با بیان اینکه جامعه صیادی مازندران یک جامعه قانونگراست اظهارداشت: انتظار می رودجامعه صیادی مازندران در کنار شیلات همانطور که در بازسازی ذخایر مشارکت فعال دارد در امرحفظ و حراست از منابع و ذخایر نیز مشارکت فعال داشته باشد.

حبیب نژادهمچنین بابیان این مطلب که مازندران باظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بالایی که در تولید آبزیان و فرآورده‌های آن دارد می‌تواند از ارکان اساسی صادرات غیرنفتی به حساب آید، بیان کرد: مازندران با کسب مقام نخست تولید آبزی پروری درسطح کشور به عنوان یکی از قطب‌های فعال استان‌های شمالی نیز مطرح است.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره اینکه یکی از دغدغه های جامعه صیادان معرفی شغل صیادی به عنوان شغل سخت و زیان‌آور بوده است، گفت: این موضوع از طریق سازمان تأمین اجتماعی بصورت جدی دردست پیگیری است.

فصل صید ماهیان استخوانی تا از 20 مهر تا 20 فروردین ماه ادامه دارد.