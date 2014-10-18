بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، "مرتضی یکه" بازیکن پیشین تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال تهران، در غم از دست دادن مادر خود به سوگ نشسته است.

قرار است مراسم ترحیم مادر مرتضی یکه، از ساعت 16 الی 17:30 دقیقه فردا یکشنبه در مسجد فخرآباد تهران برگزار شود.