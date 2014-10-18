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۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال عزادار شد

بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال عزادار شد

بازیکن پیشین تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال تهران در غم از دست دادن مادر خود به سوگ نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، "مرتضی یکه" بازیکن پیشین تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال تهران، در غم از دست دادن مادر خود به سوگ نشسته است.

قرار است مراسم ترحیم مادر مرتضی یکه، از ساعت 16 الی 17:30 دقیقه فردا یکشنبه در مسجد فخرآباد تهران برگزار شود.

کد مطلب 2391321

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