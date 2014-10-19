تشریح اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، در آستانه سفر نخست وزیر عراق به تهران دفتر وی به منظور تشریح اهداف این سفر بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سفر نخست وزیر حیدر العبادی به ایران شامل دیدار با مسؤولان و در چارچوب فعالیتهای العبادی برای یکپارچه کردن تلاشهای منطقه و دنیا جهت کمک به عراق در جنگ ضد گروه تروریستی داعش است.

همچنین در این بیانیه افزایش همکاریه ای دو کشور در زمینه‌های مختلف به عنوان یکی از اهداف این سفر عنوان شده است.

این بیانیه تاکید می کند: در این سفر یک روزه، راه‌های افزایش همکاری های دوجانبه در زمینه انرژی، مسکن، سازندگی و دیگر مسائل بررسی خواهد شد و العبادی تلاش می‌کند که روابط عراق به ویژه با کشورهای همسایه و به صورت کلی همه کشورهای دنیا، کاملا متمایز و بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به حاکمیت عراق و یکپارچکی اراضی باشد.



گفتنی است؛ نخست وزیر عراق فردا در سفری یک روزه وارد تهران می شود.