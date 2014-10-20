به گزارش خبرگزاری مهر، کارلو آنچلوتی تضمین داد که ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید از این تیم جدا نخواهد شد و تا پایان دوره حرفه‌ای خود در این تیم حضور خواهد داشت. این در حالی است که منابع خبری از انتقال وی به اولدترافورد در پایان فصل جاری خبر داده‌اند.

آنچلوتی در این باره گفت: او بهترین بازیکن جهان بوده و از شرایط خود در مادرید کاملا راضی است. هر کسی می‌تواند تغییراتی را ایجاد کند اما باشگاه رئال مادرید بهترین بازیکن دنیا را از دست نخواهد داد. من 100 درصد مطئمن هستم که رونالدو فصل بعد به منچستر یونایتد نخواهد رفت.

وی اضافه کرد: رونالدو از بودن در اینجا خوشحال است و با همه رابطه دوستانه دارد. این یک رابطه کامل بین اعضای تیم است و فکر نمی‌کنم که تغییری در آن ایجاد شود. او تا پایان دوران حرفه‌ای خود در رئال بازی خواهد کرد.