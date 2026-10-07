عرب انصاری: حضور آگاهانه مردم محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی عرب‌انصاری، شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج با تبریک هفته فراجا به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های این مجموعه، اظهار کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته به جایگاهی رسیده است که مایه افتخار و مباهات کشور است و با رویکردی اجتماعی، مقتدرانه و مردمی در مسیر تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کند.

وی افزود: کارکنان فراجا در انجام مأموریت‌های خود، دشواری‌ها و سختی‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند و با ایثار و فداکاری، نقش مهمی در برقراری امنیت کشور داشته‌اند. از این رو، باید از تلاش‌های آنان و صبر و همراهی خانواده‌هایشان قدردانی کرد.

مشاور و دستیار ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور خود در جمع مردم استان کردستان بیان کرد: مردم این استان و شهرستان سنندج در دفاع از امنیت ملی، صیانت از مرزها، تقویت وحدت میان مذاهب و همراهی با نظام جمهوری اسلامی در روزهای دشوار، کارنامه‌ای درخشان و قابل دفاع دارند.

عرب‌انصاری ادامه داد: حضور پرشور و وحدت‌آفرین مردم کردستان، پیام روشنی از همبستگی ملی به سراسر کشور مخابره کرده است؛ به‌گونه‌ای که این حضور و غیرت ملی، شایسته افتخار و قدردانی است.

وی با تأکید بر آثار گسترده این حضور مردمی گفت: وحدت و حضور مردم در صحنه، علاوه بر تقویت امنیت و انسجام در استان، تأثیری ماندگار در سطح کشور داشته و نشان داده است که مردم ایران در شرایط حساس، با بصیرت و مسئولیت‌پذیری از کشور خود دفاع می‌کنند.

حضور مردم محاسبات دشمنان را تغییر داده است

عرب‌انصاری با اشاره به آثار حضور مردم در میدان اظهار کرد: حضور آگاهانه و مستمر مردم، موجب ناامیدی دشمنان از تحقق اهدافشان شده و بسیاری از محاسبات آنان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: دشمنان با برنامه‌ریزی‌های مختلف تلاش می‌کنند در جامعه ایران ناامیدی ایجاد کنند و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهند، اما حضور مردم، شعارهای وحدت‌آفرین و مشارکت اقشار مختلف جامعه، این تلاش‌ها را با مانع مواجه کرده است.

مشاور و دستیار ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش قدرت نرم در کنار توان دفاعی کشور تصریح کرد: اقتدار ملی تنها به تجهیزات و توان نظامی محدود نیست؛ بلکه ایمان، وحدت، روحیه ایستادگی و حضور مردم نیز از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور به شمار می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ترکیبی، اقشار مختلف مردم با استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود به میدان آمدند و در عرصه‌های گوناگون، از جمله حوزه رسانه، نقش‌آفرینی کردند. این مشارکت عمومی به سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور تبدیل شده است.

وحدت ملی ضرورتی مهم در شرایط حساس کشور

عرب‌انصاری با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی گفت: امروز حفظ وحدت از مهم‌ترین وظایف مردم است و نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها و مسائل فرعی، انسجام جامعه را تضعیف کند.

وی افزود: کشور در شرایطی قرار دارد که دشمنان برای تضعیف روحیه مردم و ایجاد شکاف در جامعه تلاش می‌کنند؛ از این رو، حفظ همدلی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، ضرورتی اساسی است.

مشاور و دستیار ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت حمایت از خدمتگزاران کشور بیان کرد: باید از همه افرادی که در عرصه‌های مختلف برای دفاع از کشور، تأمین امنیت و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و اجازه نداد اقدامات و فداکاری‌های آنان نادیده گرفته شود.

تأکید بر تبعیت از رهبری و تقویت همبستگی اجتماعی

عرب‌انصاری با تأکید بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبری اظهار کرد: مردم باید ضمن دعا برای سلامتی و توفیق رهبر معظم انقلاب، در عمل نیز به رهنمودهای ایشان توجه داشته باشند و برای حفظ انسجام و اقتدار کشور تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم غیور و بصیر سنندج تأکید کرد: وحدت، ایمان، بصیرت و حضور مسئولانه مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و صیانت از این سرمایه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از دشواری‌ها و تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران باشد.