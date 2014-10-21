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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۷:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

سرمربي تيم بسكتبال باويلچر بانوان: هدف ما هر روز بهتر بازی كردن است

سرمربي تيم بسكتبال باويلچر بانوان: هدف ما هر روز بهتر بازی كردن است

آذر همايون‌پور سرمربی تيم بسكتبال با ويلچر بانوان ايران هدف از حضور تيم ملی كشورمان در اين رقابتها را هر روز بهتر بازی كردن ملي پوشان دانست.

به گزارش خبرنگار اعزامي به بازي های پاراآسيايی، وی با بيان اينكه ايران دنبال نتيجه نيست گفت: اشتباهات امروز ما برابر ژاپن نسبت به بازي ديروز مقابل چين كمتر بود و به طور کل هدف ما اين است كه هر روز بهتر بازی كنيم. نتيجه براي تيم ايران كه اولين تورنمنت بين المللي خود را تجربه مي كند اهميتي ندارد.

همايون‌پور ادامه داد: ما شرايط بازي تداركاتي را نداشتيم و اين حضور هم به همت خسروي وفا رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين رقم خورد.

سرمربي تيم ملي بسكتبال بانوان افزود: تنها چهار تيم در اين دوره شركت كرده اند كه هر سه حريف ما جزو عنوان‌دار های جهان هستند، به طورحتم ما در بازي آخر خود كه روز پنج شنبه با كره خواهد بود بازهم بهتر ظاهر مي شويم.

کد مطلب 2393150

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