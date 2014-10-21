شاهین ایزدیار در مسابقات شنا به مدال برنز دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، شاهین ایزدبار درماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس اس ام ۱۰ پس از نمایندگان‌ چین و ملزی قرار گرفت وسوم شد. ایزدیار در این ماده رکورد ۲:۳۵ را خود به جای گذاشت و به کسب مدال برنز این ماده قناعت کرد. در این ماده باز هم لین از کشور چین اول شد و طلا گرفت و پس از وی نماینده مالزی نقره ای شد.

فهرست مدال آوران کاروان ایران به شرح زیر است:

مدال طلا:

1 - وحید کشتکار( شنا) 2 - سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه) - 3 - ساره جوانمردی (تپانچه 50 متر) 4 - علیرضا مختاری (پرتاب دیسک) 5 - پیمان نصیری( دوومیدانی - 1500 متر) 6 - ساره جوانمردی(تپانچه بادی 10 متر) 7- امیر جعفری (وزنه‌برداری) 8- محمد الوانپور (پرتاب نيزه) 9 - مهناز امینی(پرتاب وزنه) 10- یونس سیفی‌پور

مدال نقره:

1 - سجاد نیک پرست (پرتاب نیزه کلاس F13 )، 2- جاوید احسانی نیک(پرتاب وزنه) 3 - هاجر تکتاز (پرتاب دیسک) 4 - حمید اسلامی(دوومیدانی) 5 - محمدحسین کریمی (شنا) 6 - علی الهی (دوومیدانی 5000 متر) 7- صادق بیت سیاح (پرتاب وزنه) 8 - شاهین ایزدیار( شنا - 50 متر) 9 - اعظم خدایاری( پرتاب دیسک) 10 - محسن کائدی(پرتاب نیزه) 11 - حسن دهقانی( پرتاب وزنه) 12 - سیدحبیب حسینی(دو 200 متر) 13 - مسعود حیدری(پرتاب وزنه) 14 - هاشمیه متقیان(پرتاب نیزه) 15 - مهدی زمان( تیراندازی - تپانچه بادی 10 متر) 16 - تیم شنا 17- حميد اسلامي (دوی ١٥٠٠ متر) 18- امين عبدل‌پور (دوی ١٥٠٠ متر) 19- حمزه محمدی (وزنه‌برداری) 20- شاهین ایزدیار (شنا) 21 - هاجر تکتاز(پرتاب وزنه) 22 - جلال خاکزادیه(پرتاب دیسک) 23 - وحید کشتکار(شنا 200 متر مختلط) 24 - فاطمه منتظری(پرتاب وزنه) 25 - محمدعلی شنانی(جودو) 26 - حسن جانفشان(تنیس روی میز)

مدال برنز:

1- یونس سیفی پور (دوومیدانی پرتاب دیسک) 2- فاطمه منتظری (پرتاب دیسک) 3- محمدحسین کریمی (شنا) 4- عالیه محمودی (تپانچه بادی) 5- لیلا ملکی(پرتاب نیزه) 6- عبدالرسول میرشکاری (پرتاب نیزه) 7- سعید رحمتی(جودو) 8- علی الفت لاوی (پرش طول) 9- سیامک صالح فرج‌زاده(پرتاب دیسک) 10- محمدحسین کریمی(شنا - کرال سینه) 11- محمدحسین کریمی(شنا 200 متر مختلط) 12- فائزه کرمانی(پرتاب نیزه) 13- محسن مجیدی جمال آبادی( پرتاب دیسک) 14- محمدحسین کریمی (شنا- 50 متر آزاد) 15 - علی امیدی(پرتاب نیزه) 16 - محمد رنجبر(تنیس روی میز) 17 - سیدامید نوری جعفری(جودو) 18 - شاهین ایزدیار( شنا 200 متر مختلط)

دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی اینچئون از 18 تا 24 اکتبر (26 مهر تا دوم آبان ماه) در اینچئون کره جنوبی برگزار می شود. در این دوره از رقابتها 6هزار شرکت‌کننده شامل 4500 ورزشکار و 1500 مسئول از 41 کشور جهان حضور پیدا خواهند کرد. کاروان ورزشی ایران با 204 ورزشکار شامل 145 مرد و 56 زن در 16 رشته در این بازیها حضور پیدا کرده است. کاروان ورزش ایران در دوره گذشته این بازیها که به میزبانی گوانگجو چین برگزار شد با کسب 23 مدال طلا، 17 مدال نقره و 20 مدال برنز به عنوان چهارمی دست پیدا کرده بود.