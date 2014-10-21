تولید 6 هزار و 500 تن موادمخدر در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نشست مقامات ارشد طرح ابتکار سه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران،پاکستان و افغانستان صبح امروز و با حضور مقاماتی از سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. معاون مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این نشست گفت: در دو سال آینده جلسه ویژه یا مجمع جهانی در زمینه مبارزه با موادمخدر در سازمان ملل متحد برگزار می شود.

«الدولاله دموز»افزود: با توجه به اینکه هر کشور و جامعه ای به اشکال مختلف با معضل موادمخدر روبروست، از زمان شروع به کار دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، دغدغه جدی توسط کشورها در زمینه مبارزه با موادمخدر و جرم شکل گرفت و به همین منظور این مجمع جهانی می تواند با قرار دادن کشورها در کنار یکدیگر بخشی از دغدغه ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با موادمخدر دولت ها، جوامع مدنی و خانواده ها نیز باید توجه جدی داشته باشند، گفت: ابتکار سه جانبه اهمیت زیادی دارد، زیرا موضوع سلامت مردم را بصورت ویژه مدنظر دارد.

الدو لاله دموز ادامه داد: در حقیقت باید یک متحد سیاسی و بین المللی برای کسانی باشیم که با یک هدف مشخص برای مبارزه با موادمخدر تلاش می کنند. به همین منظور هیچ وقت از این کمک ها و همکاری ها خسته نخواهیم شد چرا که هیچگاه نمی خواهیم همزیستی با باندهای موادمخدر و سازمان یافته داشته باشیم زیرا این باندها از طریق اقدامات مجرمانه بدنبال کسب سود هستند و به عنوان عضو کوچک و البته متحد باقی می مانیم و در مقابله با موادمخدر نیز جدی فعالیت می کنیم.

معاون مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد با بیان اینکه اجلاس سه جانبه وزرا نیز می تواند ما را در رسیدن به اهداف کمک کند افزود: اجلاس آتی وزرا باید به شکلی باشد که به همکاری های عمیق تری برای دستیابی به نتایج برسیم.

مبارزه با قاچاق موادمخدر بدون توجه به کاهش تقاضا جواب نمی دهد

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این نشست گفت: جمهوری اسلامی ایران بر نقش تعیین کننده ابتکار سه جانبه میان ایران، پاکستان و افغانستان در تقویت همکاری های منطقه ای و مبارزه با موادمخدر اعتقاد راسخ دارد.

علیرضا جزینی افزود: خوشبختانه تجربه چند سال همکاری ما حاکی از آن است که سه کشور به همراه سازمان ملل، تصمیم خوبی در زمینه مقابله با موادمخدر گرفته و در موضع موفقی قرار دارند.

وی افزود: از جمله مواردی که در رسیدن به این موفقیت نقش تعیین کننده ای داشته و دارد برگزاری جلسات منطقه ای در سطوح مختلف و مرتبط با ابتکار سه جانبه است.

وی با بیان اینکه همه می دانیم که منطقه ما از جمله سه کشور همسایه با جریان شتابان مصرف انواع موادمخدر روبروست اضافه کرد: بحران گرایش جوانان به سوءمصرف از جمله مشکلاتی است که با آن رو به رو هستیم وبنابراین، به همان میزانی که زمینه های همکاری در حوزه مقابله با موادمخدر را باید تقویت کنیم باید به موضوع کاهش تقاضا نیز توجه جدی شود.

جزینی ادامه داد: مبارزه با تولید و قاچاق موادمخدر بدون توجه به برنامه های کاهش تقاضا به مثابه حرکت با وسیله ای است که فقط یک چرخ از چهار چرخ آن سالم است.

انتقال اطلاعات برای مبارزه با مواد مخدر میان سه کشور

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور گفت: به منظور مبارزه با موادمخدر افسران کشورمان در مرزهای ایران، افغانستان و پاکستان استقرار دارند تا از این طریق بتوانیم بهتر به مبارزه با موادمخدر بپردازیم.

جزینی در جمع خبرنگاران افزود: این افسران در مرزهای ایران، پاکستان و افغانستان حضوری جدی دارند و انتقال اطلاعات مربوط به مرزها را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه در یازدهمین نشست موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد، ادامه داد: همچنین برنامه های ویژه ای با همکاری سه کشور برای مبارزه با موادمخدر انجام می شود که می توان به انتقال سریع اطلاعات، اجرای عملیات های مبارزه و کشف موادمخدر در این کشورها اشاره کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته با همکاری کشور افغانستان و پاکستان 20 تن موادرمخدر کشف شده است، اظهار داشت: در زمینه مبازه با موادمخدر، جمهوری اسلامی ایران یک سیاست ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد که یک بخش از این سیاست ابلاغی مربوط به ارتقاء و تقویت دیپلماسی است. به همین منظور با سازمان های بین المللی همکاری خوبی داریم و باید این همکاری ها را بیشتر تقویت کنیم.



قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور گفت:در سازمان ملل متحد نیز موضوع موادمخدر و مبارزه با آن به صورت جدی در دستور کار است به طوریکه دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد فعالیت جدی در این زمینه دارد.

جزینی یکی ازمباحث مهم و موردبررسی در این نشست را مصرف موادمخدر عنوان کرد و گفت: عرصه موادمخدر در سطح کشورها وجود دارد و براساس آمار سازمان ملل متحد 6 هزار و 500 تن موادمخدر در کشور افغانستان در سطح 280 هزار هکتار کشت و تولید می شود.