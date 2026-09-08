به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان که با محوریت بررسی نیازهای حوزه فرهنگی و تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در محل اداره‌کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زمین برای احداث اماکن فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این نشست، موضوع احداث کتابخانه‌های عمومی در مناطق دارای جمعیت و محدوده‌های جدید شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای توسعه متوازن زیرساخت‌های فرهنگی تأکید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اهمیت ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیاز جمعیتی شهرها، بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی باید همگام با توسعه کالبدی شهرها و افزایش جمعیت در مناطق جدید و طرح‌های توسعه‌ای دنبال شود.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: مناطق مسکن مهر و سایر محدوده‌های جدید شهری به دلیل برخورداری از جمعیت قابل توجه، نیازمند پیش‌بینی و تأمین سرانه‌های خدماتی مختلف از جمله فضاهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های فرهنگی از الزامات توسعه پایدار شهری است، گفت: نمی‌توان توسعه شهرها را صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود کرد، بلکه باید همزمان نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از قرار گرفتن درخواست تخصیص زمین برای احداث یک باب کتابخانه در منطقه مسکن مهر سمنان در دستور کار خبر داد و افزود: این موضوع پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، بررسی وضعیت اراضی و احراز شرایط لازم، پیگیری خواهد شد.

حسینی طباطبایی ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، برای تأمین زمین مورد نیاز احداث کتابخانه در منطقه مسکن مهر سمنان همکاری و مساعدت لازم را خواهد داشت.

وی تأکید کرد: وجود کتابخانه و فضاهای فرهنگی مناسب در مناطق جدید شهری می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به منابع مطالعاتی و برنامه‌های فرهنگی را فراهم کند و در ارتقای سطح فرهنگی جامعه مؤثر باشد.