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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

تاکید بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی سمنان؛ نوبت به کتابخانه رسید

تاکید بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی سمنان؛ نوبت به کتابخانه رسید

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی متناسب با جمعیت، از پیگیری تأمین زمین برای احداث کتابخانه در مسکن مهر سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان که با محوریت بررسی نیازهای حوزه فرهنگی و تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در محل اداره‌کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زمین برای احداث اماکن فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این نشست، موضوع احداث کتابخانه‌های عمومی در مناطق دارای جمعیت و محدوده‌های جدید شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای توسعه متوازن زیرساخت‌های فرهنگی تأکید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اهمیت ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیاز جمعیتی شهرها، بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی باید همگام با توسعه کالبدی شهرها و افزایش جمعیت در مناطق جدید و طرح‌های توسعه‌ای دنبال شود.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: مناطق مسکن مهر و سایر محدوده‌های جدید شهری به دلیل برخورداری از جمعیت قابل توجه، نیازمند پیش‌بینی و تأمین سرانه‌های خدماتی مختلف از جمله فضاهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های فرهنگی از الزامات توسعه پایدار شهری است، گفت: نمی‌توان توسعه شهرها را صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود کرد، بلکه باید همزمان نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از قرار گرفتن درخواست تخصیص زمین برای احداث یک باب کتابخانه در منطقه مسکن مهر سمنان در دستور کار خبر داد و افزود: این موضوع پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، بررسی وضعیت اراضی و احراز شرایط لازم، پیگیری خواهد شد.

حسینی طباطبایی ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، برای تأمین زمین مورد نیاز احداث کتابخانه در منطقه مسکن مهر سمنان همکاری و مساعدت لازم را خواهد داشت.

وی تأکید کرد: وجود کتابخانه و فضاهای فرهنگی مناسب در مناطق جدید شهری می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به منابع مطالعاتی و برنامه‌های فرهنگی را فراهم کند و در ارتقای سطح فرهنگی جامعه مؤثر باشد.

کد مطلب 6941169

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