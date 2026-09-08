به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج اظهار کرد: از مجموع تولیدات زراعی استان، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن انواع سبزی و صیفی ، ۴۴۰ هزار تن محصولات جالیزی، ۱۰۰ هزار تن محصولات علوفهای، ۹۲ هزار تن غلات، ۱۴ هزار تن محصولات صنعتی و ۱۸ هزار تن سایر محصولات زراعی تولید میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولید محصولات زراعی در استان اظهار کرد: تنوع کشت در چهار فصل سال، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان ایجاد کرده و نقش تعیین کننده ای در تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور دارد.
گرگیج یادآور شد: توسعه تولید محصولات زراعی با توجه به ظرفیتهای اقلیمی استان، یکی از محورهای مهم در برنامهریزی بخش تولیدات گیاهی هرمزگان بوده و توسعه کشت های قراردادی نیز با جدیت پیگیری می شود.
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