آیت الله مهدوی کنی تکلیف محور و دلسوز بود

آیت الله سید محمد واعظ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت درگذشت آیت الله مهدوی کنی گفت: امید است آثار قلمی، قدمی و لسانی این عالم که در قالب نوارها، سی دی و فیلم ها موجود است همچنان بتواند در مباحث معنوی و اخلاقی راه گشای جامعه اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه آیت الله مهدوی کنی مصداق بارزی از روایات مختلفی که در توصیف علما آمده است بود گفت: ایشان نمونه بارز روایت علما و وارث انبیا هستند بود.

عضو خبرگان رهبری ضمن توصیف آیت الله مهدوی کنی به عنوان فردی تکلیف محور و دلسوز عنوان کرد: ایشان همواره در اجتماع بوده و اسوه پرکاری بودند و در قبل و بعد از انقلاب همواره در کنار امام راحل و بعد از ارتحال ایشان نیز در کنار مقام معظم رهبری حضور داشتند.

آیت الله واعظ موسوی بیان کرد: آیت الله مهدوی کنی همواره در محورهای تبلیغی و ساخت مساجد، دانشگاه و حوزه از جمله دانشگاه امام صادق (ع) و قبول مسئولیت های خطیر از ابتدا تا اواخر فعالیت داشتند.

وی با اشاره به ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان بیان داشت: انصافا ایشان به عنوان یک روحانی شاخص و دلسوخته دارای جایگاه مردمی ممتاز و موفق و شاخص در بین روحانیت بود.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: ایشان در مجلس خبرگان به عنوان یک محور و نماینده فعال،پرکار و وظیفه شناس به وظایف خود عمل می کردند.

وی با بیان اینکه رحلت آیت الله مهدوی کنی پس از چهار ماه تحمل رنج ضایعه اسفباری برای ملت ایران و جامعه روحانیت است، درگذشت این عالم را به مقام معظم رهبری، مراجع، حوزه های علمیه، روحانیت، مراکز دانشگاهی و نمایندگان خبرگان رهبری تسلیت گفت.

