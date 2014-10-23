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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

حملات آمریکا به سوریه 550 کشته داشته است

فعالان حقوق بشر اعلام کردند از زمان آغاز حملات هوایی به رهبری آمریکا در سوریه بیش از 550 نفر از جمله چند زن و کودک کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، از زمان آغاز حملات نیروهای ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا به مناطق مختلف سوریه تا کنون بیش از 550 نفر کشته شده اند. بر این اساس در بین کشته شدگان این حملات 32 زن و کودک دیده می شوند.

نهاد ناظر حقوق بشر سوریه با اعلام این مطلب از کشته شدن 464 مظنون به عضویت در گروه داعش طی این حملات خبر داد. همچنین در جریان حملات هوایی به سوریه، 57 نفر از معارضان جبهه النصره که به عنوان شاخه القاعده شناخته می شوند کشته شده اند.

طی روزهای گذشته ارتش آمریکا اقدام به ارسال تجهیزات نظامی و پزشکی به کردهای کوبانی از طریق هوا کرده است. این در حالی است که بخشی از این سلاح ها به دست تروریست های داعش افتاده که این مسئله انتقادهای زیادی را متوجه این کشور کرده است.  

کد مطلب 2394823

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