چه کسی اول زنگ زد؛ اوباما یا روحانی؟

مجله مهر: چه کسی اولین تماس را گرفت؟ این پرسشی است که رسانه ها هنوز پاسخی برای ان نیافته اند. گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و امریکا پس از 34 سال، آن قدر مورد توجه رسانه های دنیا قرار گرفته است که واکنش ها، حاشیه ها و بازتاب های این مکالمه، با وجود بازگشت روحانی به ایران، همچنان تیتر اول خبرهاست.

اما نکته حاشیه ای این مکالمه تلفنی، برقرار کننده اولین تماس است. رسانه های ایران با انتشار خبر این مکالمه از تماس اوباما و روحانی خبردادند. اما مشاور امنیت ملی امریکا در گفتگو با شبکه »سی ان ان» ادعای متفاوتی مطرح می کرد.

«سوزان رایس» ضمن «صمیمانه» و «سازنده» خواندن اولین تماس روسای جمهور ایران و آمریکا پس از 3 دهه اعلام کرد روحانی از اوباما خواست با او تماس بگیرد:« امروز اتفاق شگفت آوری پیش آمد، از سوی هیئت ایرانی تماس گرفته شد و اعلام شد پرزیدنت روحانی در مسیر حرکت به سمت فرودگاه تمایل به گفتگو با اوباما دارد و ما قادر هستیم بگوییم که تماس برقرار شد و سازنده بود.»

رایس گفته:« این تماس با در نظر گرفتن زمان ترجمه، 15 دقیقه طول کشید و هرچند تماس کوتاهی بود اما برای تبادل پیام دو طرف کافی بود.»

رایس این را هم گفت که اوایل هفته واشنگتن تمایل خود را برای دیداری مختصر بین روسای جمهور ایران و آمریکا اعلام کرد اما طرف ایرانی این دیدار را پیچیده خواندند.

اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت به تهران و در جمع خبرنگاران با این ادعا متفاوت بود. حسن روحانی گفت:«دیروز در لحظه ای که در حال حرکت به فرودگاه بودیم آمریکایی ها تماس گرفتند که چند دقیقه ای را به صورت تلفنی با آقای اوباما گفتگو داشته باشم که این مکالمه انجام گرفت.»

دکتر روحانی به سابقه درخواست امریکایی ها برای برقراری این تماس هم این طور اشاره کرد:«پیش از عزیمت به آمریکا مقامات آمریکایی ابراز تمایل کردند که دیداری با رئیس جمهور این کشور داشته باشم و مسئله بعد از ورود به آمریکا با جدیت بیشتری دنبال شد اما ما زمان کافی برای این ملاقات را نداشتیم.»