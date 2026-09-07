کفاش: اطلاعات سپاه ۴۸ هزار کیلوگرم شکر قاچاق را در اسفراین کشف کرد

حمیدرضا کفاش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه ۴۸ هزار و ۸۳۲ کیلوگرم شکر یارانه‌ای به ارزش ۱۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی اسفراین رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده به دلیل وجود مدارک، متهم به انتساب اتهام محرز و متخلف شناخته شد، افزود: شعبه رسیدگی‌کننده، متهم را به پرداخت ۶۴ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کفاش تصریح کرد: نیروهای اطلاعات سپاه اسفراین این پرونده را شناسایی و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.