موج جدید برف و باران در کشور

کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور، گفت: بر همین اساس سه‌شنبه هفته جاری شاهد بارش برف و باران در تهران خواهیم بود، ضمن آنکه دمای هوا به میزان محسوسی در کل کشور کاهش می‌یابد.