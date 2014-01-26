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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

موج جدید برف و باران در کشور

کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور، گفت: بر همین اساس سه‌شنبه هفته جاری شاهد بارش برف و باران در تهران خواهیم بود، ضمن آنکه دمای هوا به میزان محسوسی در کل کشور کاهش می‌یابد.

فارس:محمد اصغری از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد و اظهار داشت: این موج بارشی از فردا از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود.

کارشناس هواشناسی افزود: بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که این سامانه بارشی ابتدا مناطق واقع در آذربایجان غربی و کردستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سپس سبب بارش برف و باران در استان کرمانشاه می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی روز سه‌شنبه به مناطق نیمه غربی کشور نفوذ می‌کند، افزود: بر همین اساس طی این روز شاهد بارندگی در کلانشهر تهران خواهیم شد.

اصغری یادآور شد: به طور کلی سامانه بارشی جدید نیمه شمالی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اواخر روز چهارشنبه هفته جاری از کشور خارج می‌شود.

کارشناس هواشناسی در ادامه با اعلام اینکه بارندگی در مناطق سردسیر عموما به صورت برف ظهور می‌کند، گفت: اوج بارندگی‌ها در جنوب استان آذربایجان غربی و شمال کردستان خواهد بود.

اصغری همچنین از بازگشت دوباره سرمای زمستان به کشور خبر داد و گفت: کاهش محسوس دمای هوا در کل کشور تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روزها روند طولانی شدن را طی می‌کند، ابراز داشت:‌ بر همین اساس سرمای زیاد هوا می‌تواند از جهت بالا رفتن زمان پایداری آلاینده‌‌ها در شهرهای صنعتی به خصوص تهران خطرناک باشد.

اصغری گفت: پیش‌بینی می‌شود که از پنج شنبه تا اواسط هفته آینده شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در کلانشهرهای کشور باشیم.

کد مطلب 2406495

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