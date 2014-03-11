مجله مهر: نزدیک به یک ماه پیش برخی سایت‌های داخلی از تلاش وزارت خارجه برای در اختیار گرفتن پرونده حقوق بشر خبر دادند، خبر نه تکذیب شد، نه تایید اما در کنار این خبر یک اتفاق دیگر رخ داد. سفر میهمان اروپایی ایران که به دعوت محمد جواد ظریف به تهران آمدند یک کلید واژه داشت؛ حقوق بشر. علاوه بر هیات پارلمانی اتحادیه اروپا که دو تن از محکومان حوادث بعد از انتخابات سال 88 در سفارت یونان دیدار کردند، کارل بیلدت وزیر خارجه سوئد پیش از سفر به ایران مدعی شده بود اتحادیه اروپا مایل است برای تعقیب مسائل حقوق بشری دفتری دائمی در تهران تاسیس کند.

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سایت ایران هسته ای با اشاره به سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران گفته است این موضوع یکی از محوری ترین درخواست های اشتون در تهران بوده و تمرکز مذاکرات در این سفر هم به جای موضوع هسته ای بر مسئله حقوق بشر بود. این سایت به نقل از منابع مطلع خود مدعی شده است توافقات درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران نهایی شده است.

این توافق مهمترین حلقه ارتباطی سفرهای مقامات اروپایی به ایران بود. کاترین اشتون در بیانیه پایانی سفر خود به تهران گفته بود «جای تعجب نیست که تمرکز زیادی بر حقوق بشر در این سفر بود و من با فعالان زن در روز بین المللی زن دیدار داشتم و با آنها درباره وضعیت زنان از انواع آنها شامل خبرنگار، زنانی که در موضوع پناهندگان افغان کار میکنند و دیگر زنان فعال در جامعه مدنی گفتگو داشتم».

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علاوه بر اشتون وزیر خارجه لهستان هم روی این موضوع تاکید داشت. سیکورسکی که به عنوان یک مقام لهستانی بعد از ده سال به ایران آمده بود پس از ترک ایران در صفحه شخصی خود در توئیتر مدعی شد که مباحثی درباره حقوق بشر در نشست خبری خود با ظریف مطرح کرده که رسانه های ایران آن را سانسور کرده اند. وزارت خارجه لهستان هم متن صحبت های وزیرخارجه کشورشان را منتشر کردند. براساس این متن سیکورسکی گفته است :« ديروز در اصفهان سعی کردم به وب‌سايت يکی از روزنامه‌های اصلی لهستان وارد شوم، اما متاسفانه نتوانستم. به من پيغام داده شد که اين سايت به دليل سانسور مسدود شده است. برای ما که از کشوری می‌آييم که در راه آزادی بيان مبارزه کرده چنين چيزی شوکه‌کننده است. من همچنين به وزير گفتم که ما بايد درباره حقوق بشر در ايران نيز به گفت‌وگو بپردازيم.»

تمرکز بر این سوژه البته در سفر هیات پارلمانی اتحادیه اروپا به حاشیه هایی در داخل کشور هم دامن زد.

این هیات را مجلس شورای اسلامی به ایران دعوت کرده بود، اما بعد از دیداری که هیات پارلمانی اروپا با دوتن از محکومان قضایی ایران داشتند، سوال پیش آمده بود که چه کسی مجوز این دیدار را صادر کرده است. نه مجلس، نه دستگاه دیپلماسی و نه قوه قضائیه مسئولیت این مجوز را قبول نمی کردند. نهایتا مشخص شد در دیداری که هیات پارلمانی اروپا با محمود جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه داشته اند، جواد لاریجانی گفته است از نظر اين قوه « هيچ مشکلی» برای ديدار نسرين ستوده و جعفر پناهی با افراد ديگری که می آيند، وجود ندارد اما این به معنای صدور مجوز برای انجام دیدار نبود.