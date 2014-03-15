اعلام قیمت خودرو پس از نوروز

ایسنا: براساس جدیدترین اخبار به دست آمده وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته با توجه به نزدیکی به ایام تعطیلات نوروزی از اظهار نظر در رابطه با افزایش قیمت خودروها در سال آینده خودداری کنند.
در این زمینه در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو در سال 92، خودروسازان با ارائه گزارشی اعلام کردند که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده و رشد قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس و پتروشیمی و در نتیجه رشد هزینههای تولید قطعات و خودرو خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد که تلاش میشود با اجرای قانون هدفمندی مبنی بر ارائه بخشی از درآمدهای ناشی از این طرح به بخش تولید، از افزایش قیمت مواد اولیه اساسی در سال آینده جلوگیری شود.
در نهایت محمدرضا نعمتزاده از خودروسازان خواست با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی هرگونه اظهارنظر درباره قیمت این محصولات را به سال آینده موکول کنند.
پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود که تلاش میشود با افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش هزینهها از افزایش قیمتها در سال آینده جلوگیری شود.
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