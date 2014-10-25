مدیرکل بازرسی خراسان شمالی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کشور، مسعود صفري را به عنوان بازرس کل جديد خراسان شمالي منصوب کرده و قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان بعد از ظهر شنبه در سالن همايش هاي دادگستري کل خراسان شمالي با حضور رییس سازمان بازرسی کشور برگزار شود.

مسعود صفری جایگزین حجت الاسلام موسی فتوحی شده که از شهریور سال 91 به عنوان مدیرکل بازرسی خراسان شمالی منصوب شده بود.

مدیرکل جدید بازرسی خراسان شمالی پیش تر بازرس کل استان سمنان بود و حجت الاسلام فتوحي، بازرس کل سابق خراسان شمالي هم با حکم رئيس سازمان بازرسي کشور به عنوان بازرس کل استان گلستان منصوب شده است.

حجت الاسلام فتوحی در استان گلستان جایگزین محمدتقی مشهدی مدیر کل سابق بازرسی گلستان شده و محمدتقی مشهدی نیز به عنوان مدیرکل بازرسی استان سمنان معرفی می شود و به بیان دیگر مدیران کل بازرسی استان های خراسان شمالی، گلستان و سمنان تنها استان محل فعالیت آنها تغییر کرده است.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان، مجید اکبرنژاد، محسن سعادت و حجت الاسلام موسی فتوحی مدیران کل بازرسی خراسان‌شمالی از ابتدای تاسیس این استان بوده‌اند.