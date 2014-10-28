مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزکار، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور با صدور حکمی مجتبی جلالی کوتنائی را به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی منصوب کرده است.

جلالی کوتنائی جایگزین هوشنگ بهزادی شده که پیش از این در سمت مدیرکلی هواشناسی خراسان شمالی فعالیت می کرد.

در حکم رییس سازمان هواشناسی کشور خطاب به مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی به ضرورت پشتيباني و بستر سازي لازم براي بهبود و ارتقا كيفي خدمات هواشناسي در استان تاكيد شده است.

مجتبی جلالی کوتنائی، مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی اصالتا اهل قائمشهر استان مازندران است.