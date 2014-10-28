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۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴

با حکمی از سوی رییس سازمان هواشناسی کشور/

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تغییر کرد

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تغییر کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: با حکمی از سوی رییس سازمان هواشناسی کشور، مجتبی جلالی کوتنائی به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزکار، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور با صدور حکمی مجتبی جلالی کوتنائی را به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی منصوب کرده است.

جلالی کوتنائی جایگزین هوشنگ بهزادی شده که پیش از این در سمت مدیرکلی هواشناسی خراسان شمالی فعالیت می کرد.

در حکم رییس سازمان هواشناسی کشور خطاب به مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی به ضرورت پشتيباني و بستر سازي لازم براي بهبود و ارتقا كيفي خدمات هواشناسي در استان تاكيد شده است.

مجتبی جلالی کوتنائی، مدیرکل جدید هواشناسی خراسان شمالی اصالتا اهل قائمشهر استان مازندران است.

 

کد مطلب 2411398

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