به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور محمدرضا رضایی جایگزین حسین بابایان شد.

حسین بابایان در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۸۳ و پس از تاسیس خراسان شمالی به عنوان نخستین پایه گذار و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای این استان منصوب شد.

بابایان که از نیروهای کارآمد و متعهد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و با کوله باری ازتجربه و تخصص محسوب می شود، به عنوان مسئول مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در کرج مستقر است، منصوب شده و مسئولیت این مرکز را طی روزهای آینده عهده دار خواهد شد.

محمد رضا رضایی که پس از قریب به ۱۱ سال سکانداری حسین بابایان، مسئولیت سرپرستی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی را عهده دار می شود، پیش از این در بخش های اداری این اداره کل از جمله اداره فنی و حرفه ای شهرستان شیروان مشغول به کار بوده است.

گفتنی است: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی و سرپرست جدید آن، طی روزهای آتی انجام خواهد شد.