سرپرست فرمانداري شهرستان جديدالتاسيس راز و جرگلان معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه طي مراسمي با حضور استاندار خراسان شمالي و جمعي از مسئولان استاني در شهر راز، فرماندار شهرستان جديدالتاسيس راز و جرگلان(وحدت) و بخشداران بخش هاي سه گانه اين شهرستان معرفي شدند.

بر اين اساس محمدرضا دربندي به عنوان سرپرست فرمانداري شهرستان راز و جرگلان معرفي شد و همچنين احمد ريواده به عنوان سرپرست بخشداري بخش مركزي، حسين روحاني سرپرست بخشداري جرگلان و سيدبرات يوسفيان به عنوان سرپرست بخشداري بخش غلامان منصوب شدند.

در اين مراسم استاندار خراسان شمالي، تاسيس اين شهرستان را زمينه ساز رشد و توسعه متوازن و همه جانبه اين منطقه محروم مرزي دانست و اظهار اميدواري كرد با تشريك مساعي و تلاش تمامي مردم و مسئولين شاهد زدوده شدن غبار محروميت از چهره اين خطه از ايران اسلامي باشيم.

محمود احمدي بيغش همچنين در اين مراسم از تخصيص 600 ميليون تومان اعتبار براي توسعه زيرساخت هاي اداري بخش هاي غلامان و جرگلان خبر داد و گفت: اين اعتبار به منظور آماده سازي زيرساخت ها براي استقرار دستگاه هاي اداري در اين دو بخش اختصاص يافته است.

وي اظهار داشت: علاوه بر اين به منظور تقويت بيش از پيش وحدت در اين شهرستان، استانداري خراسان شمالي پيشنهاد نامگذاري اين شهرستان جديدالتاسيس به نام شهرستان"وحدت" را به وزارت كشور داده است.

شهرستان جديد راز و جرگلان(وحدت) سرانجام پس از پيگيري هاي فراوان و تلاش مردم اين خطه مرزي و مسئولين خراسان شمالي، با موافقت دولت تشكيل شد.

اين شهرستان به مركزيت شهر راز، داراي سه بخش مركزي(راز)، جرگلان و غلامان است.

شهرستان مرزی راز و جرگلان در شمالی‌ترین نقطه خراسان‌شمالی در حدود 130 كيليومتري بجنورد واقع شده و تا پيش از اين دارای سه دهستان غلامان، راز و جرگلان بود.

این شهرستان با حدود 70 هزار نفر جمعیت در خط مرزی خراسان شمالی با کشور ترکمنستان قرار گرفته و با این کشور حدود 200 کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک دارد.