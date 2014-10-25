80 داعشی در بابل تسلیم شدند/ آغاز آزاد سازی مناطق دیالی از تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، 80 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در جریان عملیات پاکسازی جرف الصخر در شمال استان بابل خود را تسلیم نیروهای امنیتی عراق کردند.

فرماندهی عملیات بغداد با اعلام این خبر افزود: 20 نفر از تروریست های داعش نیز در این عملیات کشته شدند و چهار خودرو آنها نیز در منطقه الرفوش در غرب بغداد در مرزهای الانبار منهدم شد.

از سوی دیگر سومریه نیوز به نقل از یک منبع امنیتی در استان دیالی گزارش داد: عملیات نظامی گسترده ای برای آزادسازی سه مرکز وابسته به تروریست های داعش در استان دیالی آغاز شده است.

این منبع افزود: 15 فرد مسلح در این عملیات کشته شدند و چهار خودرو آنها منهدم شد. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس عراق امروز با پشتیبانی جنگنده ها عملیات نظامی گسترده ای را در مناطق و روستاهای شروین در 10 کیلومتری شمال شرق المنصوریه و نیز روستاهای شرق المقدادیه و نیز تلال حمرین در شمال شرق بعقوبه انجام دادند.