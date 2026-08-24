به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه فرهنگ از جمله حوزههای مظلوم است و موضوعاتی همچون فعالیتهای قرآنی، امور مساجد، نماز و نماز جمعه، بسیج و همچنین برنامههای مرتبط با شهدا نیازمند انعکاس و توجه بیشتری از سوی رسانههاست.
وی افزود: در برخی رسانهها انعکاس اخبار و فعالیتهای فرهنگی به خوبی انجام میشود که از این افراد تشکر ویژه داریم و انتظار میرود همه رسانهها نیز در زمینه پوشش و انعکاس اخبار فرهنگی شهرستان اهتمام بیشتری داشته باشند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در شهرستان سه مجموعه مهم شامل مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره و مصلای اردستان وجود دارد که لازم است برای آنها هیئت امنای حقوقی تشکیل شود تا امور این مجموعهها با انسجام و پشتیبانی بیشتری دنبال شود.
صنعتکار تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که هیئت امنای حقوقی این مجموعهها با نظر فرماندار و با حضور مسئولان مرتبط از جمله ائمه جمعه و جماعات و مدیران دستگاههای شهرستان تشکیل شود تا از حالت صرفاً محلی خارج شده و نگاه شهرستانی نسبت به آن شکل بگیرد.
وی بیان کرد: مسجد جامع اردستان نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری است و باید برای حفظ و توسعه آن هزینه و برنامهریزی شود. میتوان از الگوهای موفقی مانند مسجد آقابزرگ کاشان استفاده کرد و مسئولان و دستگاههای مختلف شهرستان را به صورت حقوقی در هیئت امنا عضو کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان اضافه کرد: در کنار مسئولان شهرستان، میتوان از نمایندگان محلات مختلف نیز در این هیئت امنا استفاده کرد تا ظرفیتهای مردمی بیشتری برای پشتیبانی از مساجد و فعالیتهای فرهنگی به میدان بیاید.
صنعتکار ادامه داد: بخش قابل توجهی از مساجد شهرستان در کنار خود پایگاه بسیج دارند و در برخی محلات نیز یک پایگاه بسیج چند مسجد را پوشش میدهد، اما در مناطقی مانند مسکن مهر زواره و مسکن مهر مهاباد، با وجود جمعیت و ظرفیت جوانان، هنوز مسجد و فضای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و بسیج وجود ندارد.
وی یادآور شد: مسکن مهر زواره با وجود جمعیت قابل توجه، از داشتن مسجد محروم است و همین موضوع باعث شده برای ایجاد پایگاه بسیج و انجام فعالیتهای فرهنگی نیز با مشکل مواجه باشیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان گفت: در مسکن مهر مهاباد نیز شرایط مشابهی وجود دارد و لازم است این مناطق بیشتر مورد توجه قرار گیرند، چراکه وقتی مسجد وجود نداشته باشد، طبیعتاً زمینه مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی و بسیج نیز فراهم نخواهد شد.
صنعتکار تأکید کرد: انتظار میرود فرماندار شهرستان با نگاه شهرستانی این موضوع را پیگیری کند و با حمایت دستگاههای مختلف، زمینه ایجاد مسجد و توسعه فضاهای فرهنگی در مناطق فاقد مسجد، بهویژه مسکن مهر زواره و مهاباد، فراهم شود.
نظر شما