سید محسن قمصری در گفتگو با مهر درباره احتمال کاهش دوباره قیمت نفت خام در بازار جهانی و سقوط بهای طلای سیاه به بشکه ای کمتر از ۸۰ دلار، گفت: قیمت نفت خام به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه حتی کف قیمت نفت هم قابل پیش بینی نیست، تصریح کرد: هم اکنون قیمت نفت خام ایران با مسائل سیاسی آغشته شده است و صرفا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت جهانی نفت نیستند.

این دیپلمات شرکت ملی نفت ایران همچنین در پاسخ به مهر در خصوص کاهش دوباره فرمول قیمت گذاری فروش نفت ایران، بیان کرد: فرمول قیمت گذاری نفت خام ایران به صورت ماهانه تغییر می کند و فعلا برنامه ای برای تغییر این فرمول قیمت گذاری به صورت هفتگی نداریم.

قمصری با رد کاهش مجدد قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف، تاکید کرد: هیچ گونه تغییری در فرمول قیمت گذاری فروش نفت خام ایران توسط شرکت ملی نفت ایران انجام نگرفته است.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران اواسط مهر ماه سال جاری فرمول قیمت گذاری فروش نفت ایران را تغییر داد تا بهای رسمی طلای سیاه صادراتی ایران کاهش یابد.

این اقدام نفتی ایران به دنبال تصمیم عربستان سعودی برای کاهش رسمی قیمت نفت خام صادراتی انجام گرفت به طوری که همزمان با سقوط قیمت جهانی نفت خام در بازارهای جهانی، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت سازمان اوپک، بهای نفت خود در بازارهای جهانی را یک دلار در هر بشکه کاهش داد.

قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اخیرا با تاکید بر اینکه ایران هم متناسب با شرایط بازار قصد دارد فرمول فروش قیمت نفت خود را تغییر بدهد به مهر گفته است: هدف ایران از تغییر فرمول فروش نفت خام به هیچ وجه رقابت با عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک در بازار نفت نیست.

به اعتقاد کارشناسان، بازار جهانی انرژی آمریکا با توسل به ذخایر مازاد نفت عربستان سعودی قصد کاهش قیمت جهانی نفت را دارد و یکی از دستاوردهای سقوط بهای طلای سیاه برای کاخ سفید ایجاد فشار بیشتر اقتصادی به کرملین است.

از این رو، شرکت آرامکوی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده نفت در بین کشورهای نفت خیز جهان برای دامن زدن به کاهش بیشتر بهای جهانی نفت شعله ارزان فروشی و راه اندازی جنگ قیمت نفت در بازارهای آسیایی را در دستور کار قرار داده اند.