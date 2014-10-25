تغییرات بی سروصدای وزارت ورزش در فدراسیون پزشکی/ پورکاظمی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در خبری که روی خروجی پایگاه خبری - تحلیلی پزشکی ورزشی آمده اعلام شده: "با توجه به پایان دوره قانونی چهار ساله مدیریت دکتر لطفعلی پورکاظمی در فدراسیون پزشکی ورزشی ،دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ، طی حکمی دکتر علیرضا اسدی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

در حکم دکتر گودرزی خطاب به دکتر اسدی آمده است: "با توجه به تعهد و تجربه جناب عالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده 10 اساسنامه فدراسیون های ورزشی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب می شوید. شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید."



یادآور می شود ، دکتر علیرضا اسدی عضو اسبق تیم ملی فوتبال بزرگسالان بوده و سوابقی چون مدیرکلی تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مدیرکلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه مدیریتی خود دارد."

این تغییرات در شرایطی انجام شده که روی خروجی سایت وزارت ورزش و جوانان خبری مبنی بر این تغییرات قرار نگرفته است. صبح امروز شنبه به کارمندان فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام شد که پورکاظمی دیگر رئیس نیست. مراسم تودیع و معارفه هم امروز انجام شد. این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز از سوی وزارت ورزش و جوانان زمان برگزاری مجمع این فدراسیون هم اعلام نشده است.