به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی عصر شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قم در تالار امام رضا(ع) استانداری با اشاره به شرایط تولید در کشور اظهار داشت: آنچه روشن است این است که تولید در کشور ما زمین‌گیر شده است.

وی دلیل اصلی این زمین‌گیر شدن را گران بودن قیمت تمام شده کالا در کشور دانست و گفت: آنچه مشهود است این است که تولید نمی‌تواند خودش را از روی زمین بلند کند.

معاون اقتصادی و تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گلایه‌های فعالان اقتصادی استان قم ادامه داد: ما هم قبول داریم که بانک‌ها، بیمه و مالیات روند خوبی در برخورد با تولید ندارند که در سیاست‌های اصلاح نظام مالی کشور هم به این موضوع توجه شده است.

درآمد حاصل طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا نکرد

وی با اشاره به تصمیمات غلط مدیریتی که تا امروز به تولید ضربه زده عنوان داشت: قرار بود پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، 30 درصد درآمد حاصل به بخش تولید اختصاص پیدا کند اما حتی یک ریال هم داده نشد.

قاسمی گفت: این در حالی است که در این مدت هم انرژی گران‌تر شده و هم ارز. نتیجه این بی‌تدبیری‌ها وضعیت امروز بخش تولید است.

وی افزود: زمانی که رهبر انقلاب خواستند سیاست‌های اصل 44 تدوین شود، آنقدر فشارهای سیاسی به مجمع وارد شد که پس از سه سال تنها توانستیم یک پاراگراف به ایشان تحویل بدهیم. پس از آن ایشان سؤالاتی را درباره این پاراگراف مطرح کردند که تدوین دوباره چیزی که ایشان می‌خواستند چهار سال طول کشید.

معاون اقتصادی و تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به زمان هفت سالی که برای تدوین این سیاست‌ها صرف شد ادامه داد: پس از این هفت سال هم بند جیم این سیاست‌ها با ابهاماتی روبه‌رو شد و در نهایت با اجرای طرح سهام عدالت همه چیز در این سیاست‌ها خنثی شد.

طرح‌های ناموفق دنیا را پس از مدتی در ایران اجرا می‌کنیم

وی با بیان اینکه در هیچ کشوری در دنیا طرح سهام عدالت موفق نبوده گفت: یکی از مشکلات ما این است که طرح‌های ناموفق دنیا را پس از مدتی در ایران اجرا می‌کنیم.

قاسمی با اشاره به اشکالاتی که در عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد ادامه داد: بودجه مالیات بر ارزش افزوده در بودجه امسال 33 درصد اضافه شده درحالی که در شرایط رکود مالیات‌ها را بخشودگی می‌دهند تا تولید بتواند خود را از سقوط نجات دهد.

وی با اشاره به اینکه حقوق مالکانه معادن هم در بودجه سال جاری اضافه شده، خاطرنشان کرد: همین دو بند که به اندازه 5 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد برای دولت در بودجه محسوب می‌شد، در همان روزی که در مجلس تصویب شد، سقوط 15 هزار و 500 میلیارد تومانی سهام شرکت‌های دولتی در بورس را به دنبال داشت که در نهایت هم دولت در این زمینه ضرر کرد و هم تولید.