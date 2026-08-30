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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

۸۴ فرصت شغلی با افتتاح سه واحد گلخانه‌ای در گلپایگان ایجاد شد

۸۴ فرصت شغلی با افتتاح سه واحد گلخانه‌ای در گلپایگان ایجاد شد

گلپایگان _فرماندار گلپایگان گفت:سه واحد گلخانه‌ای با مجموع مساحت۳۸هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۷۶۰میلیارد ریال در گلپایگان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال ۸۴ نفر را فراهم کرده است.

علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهره‌برداری چند طرح عمرانی، کشاورزی و زیرساختی در شهرستان گلپایگان خبر داد و اظهار کرد: همزمان با برنامه‌های هفته دولت و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، پروژه‌های مختلفی در بخش‌های انرژی، راه و کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

فرماندار گلپایگان با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی روستای شادگان افزود: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات در روستای شادگان به بهره‌برداری رسید. عملیات اجرای این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در سال ۱۴۰۵با اعتباری بالغ بر ۹۰میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از بهره‌برداری پروژه رفع نقطه حادثه‌خیز «قوس کدارسرخ» در محور موته - گلپایگان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح راهسازی و ایمن‌سازی، ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای خواهد داشت.

رضایی با اشاره به طرح‌های بخش کشاورزی شهرستان اظهار کرد: سه واحد گلخانه‌ای با مجموع مساحت ۳۸ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۷۶۰ میلیارد ریال در شهرستان گلپایگان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال ۸۴ نفر را فراهم کرده است.

کد مطلب 6932234

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