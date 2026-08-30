شیرافکن: مشکلات سایت شهرک شیلاتی دیلم شمالی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن بعد از ظهر یکشنبه در پایان ملاقات چهره به چهره استاندار و برگزاری کارگروه صدای مردم در فرمانداری شهرستان دیلم اظهار کرد: در ملاقات چهره به چهره، تعدادی از شهروندان شهرستان دیلم، مطالبات و دغدغه‌های خود را در بخش‌های مسکن، تسهیلات بانکی، ایثارگری، کمیته امداد، بهزیستی، طرح‌های اقتصادی و تولیدی، درمانی، آموزش و ...مطرح کردند.

افزودمدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: مطالبات مطروحه، با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، بررسی و با برنامه‌ریزی زمان بندی شده، پیگیری و به متقاضیان اعلام می‌شود.

دبیر کارگروه صدای مردم استان بوشهر خاطر نشان کرد: کارگروه صدای مردم نیز با حضور استاندار بوشهر برگزار که مشکلات سایت شهرک شیلاتی دیلم شمالی در این کارگروه، بررسی و راهکارهای رفع موانع و مشکلات موجود، ارائه شد.

