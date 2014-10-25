به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

« بسمه تعالی

از موفقیت‌های افتخار آمیز شما عزیزان بسیار خرسند شدم. عزم و همت جوانان در همه‌ی عرصه‌ها چنین دستاوردهای با ارزشی را به همراه دارد. به یکایک شما عزیزان سلام میفرستم. ارتباط قلبی با معنویات را قدر بدانید.

خداوند یار و نگهدار شما باد.

سیدعلی خامنه‌ای

۱۳۹۳/۸/۳»

مدال‌آوران و قهرمانان جانباز و معلول ایرانی در قالب کاروان فرهنگی ورزشی غدیر و با شعار «توکل خالصانه، میثاق با رهبر و ولایت، و رقابت جوانمردانه» در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون حاضر شدند و با کسب ۱۲۰ مدال در جایگاه چهارم این رقابت‌ها ایستادند. کاروان جمهوری اسلامی ایران در دوره قبلی این بازی‌ها ۸۰ مدال کسب کرده بود.