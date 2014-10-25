نامه کاروان غدیر به رهبر معظم انقلاب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه منتشر شده که بر روی خروجی سایت فدراسیون جانبازان و معلولان قرار گرفته به شرح زیر است:



« باز این چه شورش است که در خلق عالم است / باز این چه نوحـه و چه عـزا و چه مـاتم است



محضرمبارک حضرت آیت الله خامنه ای



رهبـرمعظـم انقـلاب اسـلامی



با اهدای سلام و تحیات؛



فرزندان شما از کشور کره‌جنوبی و از مسابقات پاراآسیایی 2014 اینچئون خالصانه‌ترین درودها را به پیشگاه حضرتعالی تقدیم داشته و به استحضار می‌رساند:



کاروان فرهنگی ورزشی غدیر با شعار توکل خالصانه، میثاق با رهبر و ولایت، رقابت جوانمردانه، به سرپرستی آقای دکتر محمد صیاد شیرازی فرزند سپهبد بسیجی شهید علی صیاد شیرازی موفق به کسب 120 مدال در قاره کهن آسیا گردید.



شایان ذکراست؛ این کاروان قبل از اعزام با حضور در پایتخت معنوی ایران، مشهدمقدس بمنظور توسل و استعانت از حضرت ثامن‌الحجج علیه‌السلام اعزام و موفق گردید ضمن زیارت، متبرک به پرچم بارگاه ملکوتیشان از سوی تولیت محترم آستان قدس رضوی گردیده و این پرچم مقدس همزمان با برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در دهکده بازیها، در دفتر ستاد کاروان غدیر نصب و مورد توجه تمامی ورزشکاران قرار گرفته و موجب تقویت حس معنوی و قرائت روزانه صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه‌السلام شود، همچنین ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان ضمن حضور در حرم امام راحل بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی ایران و گلزار شهدای انقلاب اسلامی جهت تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب حضور یافتند.



یقیناً کسب این موفقیت‌ها مرهون دعای خیر جنابعالی و امت شهیدپرور میهن اسلامیمان و حمایت‌های دولت محترم می‌باشد. فرصت را مغتنم شمرده ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای حضرتعالی، عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال خواستارم.



محمود خسروی وفا

رئیس کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین»

