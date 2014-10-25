انتقاد از عدم همکاری دستگاه های دولتی برای بازسازی حرم ابن مهزیار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد طباطبايي عصر امروز در نشست خبري كه در بقعه علي ابن مهزيار اهوازي برگزار شده بود، اظهار كرد: در ماه محرم امسال همچون سال هاي گذشته ويژه برنامه بصيرت عاشورايي را تا 12 محرم برگزار مي كنيم.

وي از نصب بيرق امام حسين در حرم امامزاده عبداله شوشتر خبر داد و گفت: اين برنامه به عنوان اولين مراسم ويژه برنامه بصيرت عاشورايي ساعت 9 امشب در شهرستان شوشتر با حضور آيت الله موسوي جزايري و مشتاقان اهل بيت برگزار مي شود.

طباطبايي ادامه داد: در طول دهه محرم، 50 مبلغ از استان و خارج از استان به تبليغ دين و خدمت رساني مي پردازند. اين مبلغان در خيمه هاي معرفت حاضر شده و در فعاليت مي كنند. خيمه هاي معرفت غرفه هاي مختلفي از جمله مشاوره، پرسش و پاسخ، كودكان، رسانه و تصويري دارند.

معاينه رايگان كودكان حاضر در مراسم شيرخواران حسيني

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان تصريح كرد: اقامه نماز جماعت در بقاع متبركه، سخنراني و عزاداري و تجمع بزرگ «لبيك يا حسين» كه به صورت همزمان در 31 بقعه كشور برگزار مي شود از جمله برنامه هاي اجرايي در ماه محرم است.

وي بیان كرد: مراسم تجمع بزرگ لبيك يا حسين در امامزاده حيدر بهبهان روز دوشنبه اين هفته مصادف با دو محرم، ساعت دو بعدازظهر همزمان با واقعه ورود امام حسين به كربلا برگزار مي شود. اين برنامه با حضور آيت الله حيدري نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري و مداحي صادق آهنگران به صورت پخش زنده از تلوزيون برگزار مي شود.

طباطبايي بيان كرد: برنامه شيرخواران حسيني همزمان با سراسر كشور و برخي از كشورها در اولين جمعه ماه محرم در بقعه علي ابن مهزيار اهوازي و ساير بقعه ها برگزار مي شود. امسال براي اولين بار در يك طرح ابتكاري از دو متخصص اطفال براي معاينه رايگان كودكان حاضر در برنامه شيرخواران حسيني دعوت كرده ايم.

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان عنوان كرد: برپايي نماز ظهر و عصر عاشورا و تجمع عزاداران در بقاع متبركه استان از ديگر برنامه هاي اجرايي در ماه محرم امسال است.

وي يادآور شد: امسال براي اولين بار در كشور و به صورت همزمان با ساير استان ها همايش بانوان زينبي را در حرم علي ابن مهزيار اهوازي برگزار مي كنيم. همچنين در سال جاري از محل درآمد مكان هاي موقوفه اطعام عزاداران حسيني را داريم.

عدم كمك دستگاه هاي دولتي براي بازسازي حرم علي ابن مهزيار

طباطبايي تاكيد كرد:‌ متراژ خانه هايي كه در فاز سوم توسعه حرم بايد تملک شوند 53 هزار متر است این در حالی است که تا كنون تنها يك واحد تملك شده است.

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان گفت: در طرح جامع علي ابن مهزيار اهوازي همچون ساير طرح هايي كه معمولا در امامزاده ها اجرا مي شود دارالقرآن، حوزه علميه، مهمانسرا، فضاهاي فرهنگي و آموزشي پيش بيني مي شود.

وي افزود: به غير از اعتبارات دريافتي از محل استانداري، هيچ دستگاه و شركت دولتي ديگري براي بازسازي بقعه علي ابن مهزيار اهوازي كمك نكرده است.

طباطبايي تصریح كرد: كمك ها و مساعدت هاي مردم نيز به صورت دسته جمعي يك كمك شاخص شده اند و هيچ فردي نبوده كه به صورت شاخص در بازسازي حرم كمك كرده باشد.