۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

بازدید استاندار خوزستان از نمایشگاه جشنواره اسوه

بازدید استاندار خوزستان از نمایشگاه جشنواره اسوه

اهواز - استاندار خوزستان، با همراهی سردار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ثارالله(ع) خوزستان، از نمایشگاه جشنواره «اسوه» در حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حین بازدید از نمایشگاه جشنواره «اسوه» در حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی گفت: حضور و خدمات بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن، همواره کارساز و اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به محورهای فعالیت‌های نمایش داده شده در این جشنواره افزود: نیروهای خدوم بسیج با رویکردی اجتماعی، همگام با محرومیت‌زدایی، به دنبال درمان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد بوده و برای رفع آنها تلاش می‌کنند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: بسیج با وجود امکانات به ظاهر محدود، به دلیل برخورداری از قوه ابتکار و خلاقیت، کارهایی انجام داده که مشاهده‌گر را به شگفتی می‌آورد و نشان می‌دهد با پشتیبانی و حمایت، می‌توان مشکلات را در زمینه‌های مختلف به خوبی مرتفع کرد.

موالی‌زاده با تاکید بر موضوع مدیریت محله‌محور اظهار داشت: این رویکرد که مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور است، به خوبی توسط سپاه و بسیج پیشتازی و اجرایی شده و آنان با شناسایی محلات و ظرفیت‌های انسانی، سازماندهی بسیار خوبی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به سابقه درخشان بسیج در کمک‌رسانی‌های مردمی تصریح کرد: بسیج همیشه در کنار مردم بوده است؛ از حضور در حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله تا مشارکت فعال در واکسیناسیون دوران کرونا. در هر دوره‌ای شاهد حضور پررنگ این عزیزان بوده‌ایم و وارد هر عرصه‌ای که شده‌اند، موفق بوده‌اند.

استاندار خوزستان بیان کرد: محصولات و ابتکارات ارائه‌شده در این جشنواره، از ظرافت و کیفیت خوبی برخوردار است و این حرکت، عین تحقق اقتصاد مقاومتی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ رویکردی که به دنبال کشف، متبلورسازی و تبدیل به فعل درآوردن ظرفیت‌های درونی جامعه است و جشنواره اسوه نمونه‌ای درخشان و موفق از آن محسوب می‌شود.

جشنواره اسوه خوزستان از روز ۲۶ آذرماه در حرم علی ابن مهزیار اهوازی برگزار شده و تا ۲۸ آذر ادامه دارد.

