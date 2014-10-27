سوت نمایشی مسئولان قطاری در پی نداشت/ تاخیر 14 ساله در راه آهن مراغه – ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ایستگاه راه آهن میاندوآب و مهاباد با بیش از ۱۲ سال تاخیر چند سال پیش با سوت های نمایشی به بهره برداری رسیده و با عبور قطار از این مناطق به شبکه ریلی وصل شدند اما بعد از گذشت آیین افتتاح دیگر مردم این شهرستانها صدای سوت قطار را نمی شوند.

به گفته مسئولان امر وجود نواقص و مشکلات فنی از مهمترین دلایل توقف فعالیت ایستگاه های میاندوآب و مهاباد است که نشان از اقدام افتتاح نمایشی یا شتاب زده دولت دهم برای به سرانجام رسیدن این طرح است اقداماتی که هیچ سودی برای مردم نداشته.

کمبود اعتبار، همکاری نکردن برخی سازمانها در اجرای پروژه راه آهن مراغه - ارومیه در تملک و آزادسازی اراضی طی سالهای گذشته و هزاران مسایل و مشکلات موجه و غیر موجه زیادی پیش روی در حالی مطرح می شود که طرح مشابه راه آهن ارومیه – مراغه در کشور سالهاست به سرانجام رسیده است.

ضریب نفوذ شبکه ریلی در یک کشور، شاخص مهمی از توسعه اقتصادی بوده ولی با وجود قدمت ۸۰ ساله راه ‌آهن در کشورمان، این زیرساخت مهم توسعه اقتصادی و ترانزیتی در آذربایجان غربی از ضریب نفوذ کمتری برخوردار است.

فعالیت مجدد ایستگاه های میاندوآب و مهاباد نیازمند رفع نواقص است

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در خصوص دلایل تاخیر در اجرای طرح راه آهن مراغه – ارومیه گفت: بیش از یک دهه از آغاز اجرای این طرح می گذرد و در این مدت نیز دو ایستگاه میاندوآب و مهاباد به صورت مقطعی به بهره برداری رسیده است.

هادی بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: هم اکنون ایستگاه های مهاباد و میاندوآب به دلیل وجود نواقصات فنی فعال نیستند و ادامه فعالیت ها نیازمند رفع این اشکالات است و وجود این مسایل نشان می دهد در دولت گذشته این دو ایستگاه شتابزده و عجولانه به بهره برداری رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم آذربایجان غربی خواستار تسریع در اتصال مرکز استان به شبکه ریلی هستند، اظهارداشت: اتمام راه آهن مراغه – ارومیه و به عنوان یکی از خواسته ها و مطالبات جدی مردم آذربایجان غربی از مسئولان و مدیران اجرایی مطرح است..

بهادری با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از آغاز عملیات این پروژه گفت: پروژه راه آهن استان در توسعه زیرساختهای حمل و نقلی تاثیر بسزایی دارد و با توجه به اهمیت آن در رشد اقتصادی و رونق بازار کسب و کار این منطقه از کشور، متاسفانه تاکنون به سرانجام نرسیده است.

اتمام راه آهن مراغه – ارومیه ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اتمام این طرح ملی نیازمند پنج هزار میلیارد ریال است اظهارداشت: تاخیر در روند اجرای این طرح ناشی از کمبود اعتبار است و مسئولان کشوری باید توجه داشته باشند برای اتمام این طرح اعتبارات با توجه به نیاز تخصیص یابد.

بهادری با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است افزود: تخصیص کم اعتبارات مورد نیاز این طرح از عمده دلایل تاخیر بوده و مردم منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی استان خواستار به سرانجام رسیدن آن هستند.

وی با اشاره به وعده های جدید مسئولان کشوری مبنی بر اختصاص اعتبارات مورد نیاز این طرح گفت: در صورت تحقق این وعده ها در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از ایستگاه نقده خواهیم بود.

به گفته معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین بر اساس این وعده ها در صورت تخصیص اعتبارات اختصاص یافته سال آینده نیز ایستگاه ارومیه آماده بهره برداری می شود.

این اظهارات در حالی است که استاندار آذربایجان غربی در اولین نشست خبری خود بهره برداری از ایستگاه نقده یا ارومیه را در سالجاری با توجه به روند تخصیص اعتبارات بعید دانسته بود.

آذربایجان غربی نقش مهمی در افزایش مراودات بین المللی دارد

بهادری همچنین در دیدار با معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تاکید کرده بود که فعالیت ۵ پایانه مرزی استان، نشان از اهمیت و نقش آذربایجان غربی در تجارت بین المللی دارد که با تکمیل زیرساختهای حمل و نقل بویژه شبکه ریلی این ظرفیت و توان را دو چندان خواهد ساخت.

وی اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و افزایش مراودات بین المللی بویژه با کشورهای منطقه مسئولان استان برای رفع موانع و تسریع در اجرای این پروژه ملی تلاش و اهتمام ویژه ای دارند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: امسال بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ۶۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است که باید تلاش شود تخصیص بالایی داشته باشد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در این دیدار گفت: عملیات زیرسازی خط آهن تا ایستگاه نقده ۸۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد و درصورت تخصیص کامل بودجه مورد نیاز تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.

نصر آزادانی افزود: برای این پروژه ۶۰۰ میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است که تاكنون ۱۵ درصد آن تخصیص یافته است.

وی پیشرفت خط آهن نقده تا ارومیه را نیز ۸۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: بخش عمده ای از عملیات زیرسازی این قطعه نیز به اجرا درآمده و با اختصاص کامل بودجه ۲۴۰۰ میلیارد ریالی آن مرکز استان نیز در سال آتی به خط آهن سراسری متصل می شود.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همکاری و همراهی مسئولان و مدیران استانی را در سرعت دهی به اجرای این طرح موثر دانست و گفت: با همراهی مدیران استان و رفع موانع و مشکلات در مسیر اجرای طرح روند ساخت پروژه سرعت می یابد.

گزارش: سکینه اسمی